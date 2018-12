Un ministru european denunţă Franţa ca fiind "omul bolnav al Europei" ''Franta este omul bolnav al Europei, ea trage Europa in jos, in timp ce Polonia este un punct luminos'', a declarat Jacek Czaputowicz pentru canalul de televiziune Polsat News. Relatiile dintre Franta si Polonia s-au racit dupa sosirea la putere a conservatorilor la Varsovia, in 2015.



''Atacul terorist demonstreaza ca ceva nu merge in Franta, protestele din cursul ultimelor saptamani, retragerea reformei statului de catre presedintele Macron - este trist. Daca, in acelasi timp, i se dau lectii Poloniei, exista ceva care chiar nu merge. (Francezii) Trebuie sa-si puna ordine in propria… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ''Franta este omul bolnav al Europei, ea trage Europa in jos, in timp ce Polonia este un punct luminos'', a declarat Jacek Czaputowicz pentru canalul de televiziune Polsat News. Relatiile dintre Franta si Polonia s-au racit dupa sosirea la putere a conservatorilor la Varsovia, in 2015. ''Atacul…

- Polonia nu a facut nimic pentru a elimina motivele temerilor exprimate de Bruxelles in legatura cu reforma sistemului judiciar polonez si statul de drept, a declarat marti prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, intr-o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a avertizat pe liderii conservatori polonezi in legatura cu “riscul mortal de serios” al unei iesiri, chiar si neplanificate, a tarii lor din Uniunea Europeana, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Chestiunea este extrem de gravă,…

- 'Chestiunea este extrem de grava, dramatic de grava. Riscul este mortal de serios. Si mi-ar placea ca aceia care lucreaza angajati pe aceasta cale sa revina la ratiune', le-a declarat luni jurnalistilor, la Varsovia, fostul premier liberal polonez, considerat de conservatorii nationalisti condusi…

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- Ministrul Justitiei exclude posibilitatea ca impotriva Romaniei sa fie activat Articolul 7 al Tratatului UE, asa cum s-a intamplat in cazurile Poloniei si Ungariei. Toader remarca o schimbare de nuanta in retorica UE fata de Romania si ii critica pe eurodeputatii romani care vorbesc de rau tara la…

- Comisia Europeana a decis sa sesizeze, ieri, Curtea de Justitie a UE cu o actiune impotriva Poloniei in constatarea neindeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru, ca urmare. ”a incalcarilor principiului independentei judiciare”, generate de noua lege poloneza privind Curtea Suprema.…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema, spunand ca incalca valorile fundamentale ale UE, potrivit dpa si ...