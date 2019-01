Stiri pe aceeasi tema

- Primul accident a avut loc in sectorul 6 pe strada Valea Oltului. Un sofer nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a derapat si s-a izbit violent de un stalp de iluminat. O femeie care se afla pe trecerea de pietonia scapat ca prin minune. In urma impactului, soferul a fost ranit usor si…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a anunțat ca marți, la ora 11.00, mai erau sub 2.500 de locuințe care nu erau alimentate la energie electrica. Asta in condițiile in care duminica și luni vorbeam de circa 17-20 de mii de locu...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj anunța ca luni dimineața sunt mii de locuințe și instituții din Gorj care nu au energie electrica. Este vorba de 300 de consumatori din Vagiulești, o mie din Sohodol, 900 din Runcu și Cimpofe...

- 30 linii de curent sunt total afectate și 12 parțial afectate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj. Sunt afectate 362 de puncte de transformare, fiind 40 de localitați fara curent electric, raportarea fiind facuta duminica dupa-...

- Trei persoane au fost ranite, sambata, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DN 7, in judetul Sibiu. Soferul unei maisini, nefiind atent, a patruns pe contrasens si a lovit o masina condusa regulamentar. Doi dintre raniti sunt incarcerati, iar traficul in localitatea Talmaciu este complet blocat, relateaza…

- Un sofer a murit carbonizat in urma unui accident petrecut miercuri seara pe DN 19A in localitatea Domanesti, dupa ce masina pe care o conducea a intrat sub un TIR iar ambele vehicule au luat foc, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Somes Satu Mare. Potrivit ISU, apelul a fost facut…

- In aceasta seara, pe autostrada Arad-Timișoara, inainte de ieșirea spre Orțișoara, un TIR a luat foc. „A intervenit detașamentul Arad cu cinci subofițeri și A9000 cu doi subofițeri”, a declarat maior George Pleșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. Șoferul a decuplat imediat capul tractor,…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier miercuri seara, dupa ce soferul unuia dintre acestea a taiat o curba si a patruns pe contrasens. In urma impactului frontal, soferul care a patruns pe contrasens si o pasagera din autoturismul acestuia au avut nevoie de ingrijiri ...