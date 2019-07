Un medic din Buzău a fost jefuit de 140.000 de lei Un medic din Pleșcoi, județul Buzau a fost jefuit. Hoții i-au furat din casa de vacanța suma de 140.000 de lei, spune Romania TV. Mai multe camere supraveghere i-au surprins pe suspecți cum au intrat in casa și au luat banii dintr-un seif. Medicul pagubit a depus o plangere la poliție și le-a dat oamenilor legii inregistrari de pe camerele de supraveghere. Polițiștii au deschis acum o ancheta și incearca sa dea de urmele hoților. Vezi și: Adopție Sorina. Avocat: Am luat legatura cu FBI Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa parinteasca a unui medic din Buzau a fost pradata de hoți, iar din locuința a fost furata o cutie de valori in care erau aproximativ 140.000 de lei și bijuterii. Polițiștii au un cerc de suspecți, informeaza Mediafax.Surse judiciare au declarat, miercuri, pentru corespondentul MEDIAFAX,…

- Politistii si procurorii DIICOT au facut 28 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la persoane suspectate de furt calificat. Gruparea era specializata in sustragerea unor obiecte de patrimoniu, iar in 2017 a furat dintr-un depozit din Anglia 260 de carti rare, in valoare de aproape 2 milioane…

- "Vom propune șefului Poliției Romane proceduri de intervenție a polițiștilor pentru ca - acolo unde intervine poliția - apararea copiilor și drepturile lor sa fie garantate. Totodata solicitam imperativ Secției speciale de investigare a magistraților cercetarea sub toate aspectele a modului…

- Un numar de 109 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in 17 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri, 31 mai 2019, a ajuns…

- Alte 83 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 13 judete si in Bucuresti. Astfel, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 16.800, din care 64 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total…

- Politistii fac, miercuri, 27 de perchezitii in judetele Arges, Constanta, Gorj, Buzau, Ilfov si in Bucuresti, fiind vizate patru grupari specializate in skimming. 24 de persoane sunt suspectate ca ar fi clonat carduri bancare si de carburant in mai multe tari europene si le-au folosit la retragerea…

- Continua cercetarile in Cipru, in cazul criminalului in serie care a marturisit ca a ucis șapte femei, dintre care doua din Romania - mama și fiica. Polițiștii au scos, duminica, din apa unui lac toxic o valiza, in care au gasit cadavrul unei femei, potrivit digi24.Criminaliștii cauta de dimineața…

- Un numar de 102 cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…