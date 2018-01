Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat în competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului.

- Touch Me Not, filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie, a fost selectionat pentru cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin (15-25 februarie), marcand astfel o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului.

- Firmele sunt invitate de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe la o misiune economica in Grecia, cazarea și transportul fiind gratuite. Companiile participante vor vizita, in perioada 24 – 26 februarie, la Salonic, doua targuri internaționale pentru industria alimentara.…

- Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule care au mai rulat…

- Cinematograful "Arta" din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule…

- „Soldatii. Poveste din Ferentari”, debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia Bright Future a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie.

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- "Soldații. Poveste din Ferentari", debutul în lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat în competiția Bright Future a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam, care va avea loc în perioada 24 ianuarie - 4

- Cinefilii pot incepe deja sa lucreze la lista cu filme musai-de-vazut la TIFF. Ediția cu numarul 17 a Festivalului Internațional de Film Transilvania va avea loc intre 25 mai și 3 iunie, la Cluj. Primele zece titluri confirmate vin de la festivalurile de film de la Veneția și San Sebastian.

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi organizeaza concurs, prin incadrare directa (sursa externa), pentru ocuparea postului vacant de executie de subofiter tehnic principal (sef garaj) la Serviciul Logistic – Compartimentul Auto. Cererile candidaților care indeplinesc condițiile legale de participare…

- Tinerii din comuna Jitia, judetul Vrancea, au mers, in noaptea de Revelion, la scoala. Nu pentru cursuri, ci la petrecerea care a fost organizata printre bancile elevilor. Evenimentul a avut loc cu acordul primarului, iar imaginile dansurilor au devenit virale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Lungmetrajul fantasy "Frumoasa si Bestia/ Beauty and the Beast", in regia lui Bill Condon, se afla pe primul loc in box office-ul mondial din 2017, cu incasari de 1,263 de miliarde de dolari, din care 504 milioane de dolari au fost obtinute numai...

- Mihai Traistariu si Eduard Santha se numara printre artistii care vor canta doua dintre cele 60 de cantece selectate in semifinala Eurovision Romania, informeaza un comunicat al Televiziunii Romane transmis vineri AGERPRES. Cele 60 de melodii au fost selectate din 72 validate de juriul format din: Marian…

- Organizatorii protestului de miercuri de pe holurile facultatii de Drept din Iasi sustin ca evenimentul a fost raportat la Facebook de catre Alexandru Toader, fiul ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acestia au protestat fata de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si a Legilor…

- Organizatorii TIFF au anuntat primele zece titluri de filme care vor fi proiectate la Festivalul International de Film Transilvania de la Cluj 2018. Editia cu numarul 17 se va desfasura intre 25 mai si 3 iunie.

- Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi”, regizat de Rian Johnson, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, dupa ce a generat incasari de peste 220 de milioane de dolari, iar doua animatii - „Ferdinand” si „Coco” - completeaza top 3.

- CHIȘINAU, 13 dec — Sputnik. Biletele la meciurile din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal nu presupune însa și accesul garantat pe stadion. Posesorii biletelor vor mai avea nevoie și de așa-numitul „document de identitate de suporter” sau, mai simplu, pașaportul suporterului —…

- Victoria Azarenka (210 WTA) a primit o invitație (wild card) pentru a participa la Australian Open, primul Grand Slam al lui 2018. Competiția va avea loc in perioada 15-28 ianuarie. Vika a revenit in acest an in circuitul WTA dupa ce a nascut un baiețel la finalul anului 2016. Din pacate pentru ea,…

- In data de 02.12.2017 la Cluj-Napoca a avut loc evenimentul sportiv Cupa Transilvaniei Grappling, Ediția VI-a, 2017. Competiția a avut un scop caritabil, ca si in anii trecuti, astfel ca la intrare fiecare spectator/sportiv participant și-a platit prezența la acest eveniment cu cel puțin un kilogram…

- Jurnaliștii straini care au realizat materiale zilele acestea in Romania au concluzionat ca decesul regelui Mihai ar putea fi de fapt ”sansa de supraviețuire a Guvernului Tudose”. BBC scrie ca in 2017 Romania este profund polarizata intre socialiștii de la guvernamant și liberalii care ii acuza pe cei…

- Ministerul german al Culturii a anunțat marți ca Dieter Kosslick, directorul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, va parasi postul in mai 2019 la incheierea mandatului sau, pe fondul frondei unui grup de cineaști, relateaza AFP. Sursa foto: www.berlinale.de Dieter Kosslick,…

- Organizatorii concursului iti propun o plimbare de conștientizare: deschide ochii si analizeaza orasul! Cauta colturile lui frumoase, dar inca nevalorificate. Gaseste-i deopotriva locurile vulnerabile, aparent mai putin frumoase sau functionale, dar cu potential de imbunatatire. Contribuie…

- Coordonatorii proiectului sunt prof. Flavius Stoica (Șc. Gim. „Aurel Vlaicu” – Gen. 21) și Corina Harduț (Șc. Gim. „Aron Cotruș” – Gen. 13), susținuți de IȘJ și AJF Arad. „Profesorii de educație fizica si sport ai mai multor scoli aradene, au gandit acest proiect-parteneriat educational…

- Ilie Nastase a fost dat afara din zona oficiala de la parada de 1 Decembrie. Imaginile cu jandarmii care nu i-au permis acestuia sa intre la tribuna oficiala au fost postate de jurnalistul Malin Bot. Fostul tenismen a facut primele declarații in direct la tv, despre ceea ce s-a intamplat la parada organizata…

- Organizatorii concursului „Autoturismul si SUV-ul anului" din America de Nord (North American Car & Truck of the Year, NACTOY) au anuntat modelele de masini care au intrat in finala concursului.

- Alexandru Arșinel și colegii sai nu au putut renunța la turneul din Spania, programat cu mult timp inaintea decesului Stelei Popescu și al Cristinei Stamate. Viața de artist nu-i deloc ușoara. Alexandru Arșinel, indurerat dupa pierderea Stelei Popescu, prietena sa de-o viața, și partenera lui de scena,…

- In zilele de 30 Noiembrie si 1 Decembrie, Brașovul va fi gazda Turneului caritabil „Alaturi de Imre Janko. Fotbal din suflet pentru Copii”. La turneu vor participa echipe de copii și juniori la categoriile de varsta U6 (anul nașterii 2010), U7 (anul nașterii 2009), U8 (2008) și U9 (2007). Meciurile…

- Clubul Sportiv Minaur, club de drept public al municipiului Baia Mare, organizeaza in perioada 27-29 Decembrie 2017 “Cupa Minerul”, ocazie ideala pentru iubitorii fotbalului baimarean de a “savura” un spectacol sportiv de calitate, atat din rolul de participant, cat si din tribuna ca spectator. Competitia…

- Clubul Sportiv Minaur, club de drept public al municipiului Baia Mare, organizeaza in perioada 27-29 Decembrie 2017 “Cupa Minerul”, ocazie ideala pentru iubitorii fotbalului baimarean de a „savura” un spectacol sportiv de calitate, atat din rolul de participant, cat și din tribuna ca spectator. Competiția…

- Opt elevi salajeni au reprezentat judeteul la cea de-a IX-a editie a Concursului Interjudetean de Matematica “Argument”, ce a avut loc in perioada 10-11 noiembrie, la Baia Mare. Competitia regionala dedicata elevilor din clasele V-XII are ca obiectiv general stimularea potențialului creativ al elevilor,…

- Organizatorii festivalului de muzica electronica de la Cluj-Napoca, Untold, lanseaza marti, 28 noiembrie, de la ora 14.00, a doua runda de abonamente pentru edittia de anul viitor. Acestia pun in vanzare inca 5.000 de abonamente, la pretul de 449 de lei plus taxe. In posesia abonamentelor pot intra…

- Judocanul moldovean Dorin Gotonoaga a prins aripi dupa ce a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene sub 23 de ani. Sportivul din Hancesti doreste sa urce pe podium si la Grand Slam-ul de la Tokyo. Competitia se va desfasura in perioada 1-3 decembrie.

- Trei elevi din Barlad și unul din Huși, participanți la concursul național de literatura și jurnalism sportiv „Un condei numit Fair-Play”, au fost distinși cu premii și mențiuni. Competiția școlara „Un condei numit Fair-Play” s-a aflat in acest an la cea de-a XVII-a ediție și a fost organizata de Comitetul…

- Simona-Nicoleta Badulescu (secțiunea soliști vocali) a caștigat Marele Premiu al celei de-a X-a ediție a Festivalului-Concurs Internațional de Folclor ”Cantecele Neamului” manifestare organizata de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina și Școala Populara de Arte ”Ion Irimescu” in sala…

- Horia Tecau a fost premiat, joi seara, pentru implicarea sa in proiecte caritabile. Constanteanul in varsta de 32 de ani a fost desemnat castigator al Arthur Ashe Humanitarian Award in cadrul unei ceremonii speciale pregatite de forul tenisului masculin la Turnul Londrei. Numarul…

- Balul Bobocilor 2017 organizat de elevii Liceului cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș se va desfașura vineri, 14 noiembrie. Pentru titlurile de Miss și Mister se vor lupta in acest an 6 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura la Centrul Cultural ”Lucian…

- Marita”, debutul in lungmetraj al regizorului Cristi Iftime, cu Adrian Titieni si Alexandru Potocean in distributie, a fost inclus in competitia oficiala a celei de-a cincea editii a Bosphorus Film Festival de la Istanbul, care va avea loc in perioada 17 – 26 noiembrie. Filmul regizat de Iftime va avea…

- Setea de putere si dorinta de a-si salva propria piele, prin infundarea complicelui, face ravagii, sefii statului paralel se sfasie intre ei pentru dobandirea dreptului exclusiv de a sfasia ceea ce a mai ramas din adevaratul stat, iar pentru a castiga sunt gata sa sacrifice poporul, sa-i arunce pe…

- Casa de Cultura a Sindicatelor a gazduit duminica, 5 noiembrie, cea de-a VII-a ediție a Festivalului concurs județean de folclor „Danțu’ Mananțailor”. Competiția se adreseaza elevilor din școlile generale din județ, și se desfașoara pe doua categorii de varsta: clasele 0-IV și clasele V-VIII, pe mai…

- Politia a arestat mai multi hoti care furau bunuri dintr-un camion al Postei Suedeze.Infractorii au fost filmati in timp ce urcau din mers in vehicul si cautau prin pachete. Obiectele furate erau aruncate complicilor care conduceau masina chiar in spatele camionului Postei.

- Zeci de oameni au adus lumanari si flori la monumentul memorandistilor de la Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Organizatorii evenimentului spun ca lumea nu trebuie sa uite ce s-a intamplat la Colectiv.

- Doar doua meciuri au mai ramas din competiția de CS:GO a EPICENTER 2017, dupa ce SK Gaming și Virtus Pro au obținut cate un loc in finala. Va fi a doua oara cand cele doua echipe se vor intalni intr-o finala anul acesta, dupa cea a DreamHack Masters Las Vegas 2017, caștigata de Virtus Pro. Iar…

- Costume de goraza, votca neagra, lilieci și efecte speciale, cam așa suna evenimentul pregatit de Castelul Bran pentru a marca noaptea de Halloween. Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice de la noi din țara iși așteapta petrecareții pentru Revelionul Vampirilor. Și in acest an, Castelul Bran…

- Catalina Ponor, 30 de ani, are cinci medalii la Campionatele Mondiale și a fost de șapte ori campioana europeana, fiind una dintre cele mai bune gimnaste din primul deceniu al secolului XXI. Catalina Ponor SE RETRAGE dupa CM 2017. "Montreal a inceput cu Nadia si se incheie cu mine!" Organizatorii…

- Cloud9 a reușit sa caștige primul turneu final la care a luat parte anul acesta, dupa ce, in finala, a trecut de nemții de la BIG cu 2-0. In ce-o privește pe BIG, aceasta este a doua finala DreamHack pierduta anul acesta, dupa cea a DreamHack Leipzig 2017. Rezumatul playoff-urilor: …

- 17 elevi se vor duela astazi in prezentarea unor volume in cadrul finalei locale a Concursului National de Lectura „Batalia Cartilor", la sectiunile copii si adolescenti. Competitia va incepe de la ora 10.30, in Sala de lectura a Bibliotecii Judetene „Gheorghe Asachi" Iasi. Concurentii de la sectiunea…

- Organizatorii celei de-a 12-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru „Povești” din Alba Iulia au prezentat, in acest an, 44 de evenimente dedicate tuturor categoriilor de varsta. Bugetul acestui festival a fost de 440.000 lei. Au fost vandute 7.482 de bilete la spectacolele de teatru și la concert,…

- Sambata, 21 octombrie 2017, la Aiud, pe terenul sintetic din cartierul Micro se va desfasura Memorialul de fotbal internațional „Krecsak Szollosi Adalbert”, un turneu destinat elevilor de liceu organizat de Colegiul Național “Bethlen Gabor” Aiud, in parteneriat cu Primaria municipiului Aiud, Consiliul…

- Pentru șase ore, zeci de copii din Vaslui, Barlad și Huși s-au intrecut intr-o inedita competiție de baschet. Evenimentul a coincis cu lansarea oficiala a clubului”Activ” Vaslui. Urmeaza ca noua structura sportiva sa se afilieze Federației Romane de Baschet pentru a participa la competițiile naționale.…