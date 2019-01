Stiri pe aceeasi tema

- ANSVSA a fost notificata oficial, miercuri, prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje (SRAAF), despre prezenta Romaniei pe lista de distributie a companiei ELKOPOL din Polonia, investigata de serviciile veterinare ca urmare a informatiilor relevate de o ancheta media. Conform presei poloneze,…

- Alerta in magazine! Cantitați mari de carne provenita de la animale bolnave a ajuns pe rafturi. Autoritatea sanitara verifica acum amploarea acestei situatii si care este mai exact pericolul pentru sanatatea umana.

- Riscul de avalansa se mentine extrem de ridicat - cod rosu- in mai multe zone muntoase din Romania, arata ultimul buletin nivologic al ANM. Stabilitatea si evolutia stratului de zapada in masivul Fagaraș: risc mare La altitudini mai mari de 1800 m, conform ultimului sondaj efectuat la Stația Meteorologica…

- Autoritatile din Dolj au intrat in alerta si au luat masuri dupa ce in Bulgaria a fost descoperit un focar de gripa aviara. Localnicii din Dolj au fost informati cu privire la masurile luate impotriva raspandirii virusului. Oamenii trebuie sa-si tina animalele izolate si nu au voie sa imprastie…

- Romania a fost in 2018 cea mai afectata tara europeana de pesta porcina africana (PPA), care evolua, la jumatatea lunii decembrie, in 297 de localitati din 19 judete, cu un numar de 1.139 de focare (dintre care 19 in exploatatii comerciale).

- Alte 12 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in Bucuresti si in patru judete, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).