- Internationalul Arda Turan, fost la FC Barcelona, a avut o altercatie urmata de o bataie cu Berkay, un cantaret popular in Turcia, in urma caruia fotbalistul i-a spart nasul solistului, informeaza marca.com, scrie news.ro.Incidentul a avut loc intr-un local din Istanbul. Arda Turan i-ar fi…

- Compania italiana de constructii Astaldi este in negocieri avansate cu un consortiu chinez condus de firma de stat Chinese Merchants Group pentru vanzarea participatiei sale de 33% la cel de-al treilea pod peste stramtoarea Bosfor, Istanbul (Yavuz Sultan Selim), au declarat, pentru Bloomberg, surse…

- Inginerul din Ploiesti, disparut in 30 august, in timp ce se afla cu familia in Istanbul, la Palatul Topkapi, a fost gasit si adus in tara, in timpul noptii de marti spre miercuri, la bordul unei curse aeriane cu destinatia Bucuresti.

- Sute de muncitori care lucreaza pe santierul celui de-al treilea aeroport din Istanbul au fost retinuti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce au manifestat fata de conditiile de munca, relateaza Le Figaro."500 de muncitori de la al treilea aeroport au fost retinuti", a anuntat Confederatia…

- Virgiliu Postolachi, atacantul de 19 ani al celor de la PSG, care a primit luna trecuta cetatenia romana, nu a dat curs telegramei de convocare la lotul nationalei Republicii Moldova pentru meciurile cu Luxemburg si Belarus, din Liga Natiunilor.

- Un ploiestean a disparut fara urma din Palatul Topkapi din Istanbul, de patru zile, iar familia il cauta disperata. Barbatul se afla intr-o excursie, care trebuia sa se incheie astazi, alaturi de soția sa și fiica lor, dar nimeni nu mai știe nimic de el. Salvatore Popescu are 51 de ani și este din Ploiești,…

- Un SMS de 2 Euro la 8832 cu textul “Bogdan” il ajuta in lupta cu cancerul! “Fetelor sunt darmata, a cazut cerul pe mine, baiețelul cel mare de 3 ani mi-a fost diagnosticat cu tumoare la ficat!”. Asa suna mesajul unei mame care, pana la varsta de 3 ani si o luna, si-a crezut primul nascut perfect sanatos.…