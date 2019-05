Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american si laureat al premiului Nobel pentru Pace, Jimmy Carter, a suferit luni o fractura de sold, a indicat fundatia sa, precizand ca democratul in varsta de 94 de ani a fost operat cu succes, transmite AFP. "In timp ce pleca in aceasta dimineata sa vaneze curcani…

- Ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite, guvernul cubanez a anuntat ca va incepe sa instituie ratii privind carnea de pui, ouale, orezul, fasolea, sapunul, precum si alte produse de baza, tara aflandu-se in pragul unei crize economice. Ministrul Comerțului de la Havana, Betsy Diaz Valazquez,…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post preluat de mediafax.Washingtonul a reimpus in luna noiembrie sancțiuni…

- Presedintele Donald Trump a amenintat vineri ca va inchide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, saptamana viitoare, transmite Reuters. Frontiera va fi inchisa complet sau pe sectoare mari daca Mexicul nu opreste imediat orice imigratie ilegala inspre SUA, a scris Trump pe Twitter.Reuters…

- Statele Unite au anuntat ca au testat luni cu succes un interceptor de rachete intercontinentale (ICBM) similare celor testate de Coreea de Nord, transmite AFP. Testul a inclus interceptarea a doua rachete ICBM lansate la interval de cateva secunde si interceptorul la sol "a lovit cu precizie, asa cum…

- Președintele american Donald Trump declara ca a ordonat retragerea sancțiunilor impuse recent împotriva Coreei de Nord însa nu a fost clar la ce masuri se referea, scrie BBC. Deocamdata, nu este clar la ce sanctiuni se refera Donald Trump, desi Statele Unite au anuntat joi introducerea…

- Președintele Iohannis la Conferinta anuala transatlantica de la Bruxelles Președintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro România este pe deplin dedicata unei relatii transatlantice puternice, cooperarii strânse între UE si SUA, precum si între forul comunitar si NATO…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a anuntat ca va incepe demersurile pentru suspendarea oficiala a majorarii tarifelor comerciale impuse importurilor din China, in urma deciziei presedintelui Donald Trump de amanare a termenului de 1 martie pentru incheierea unui acord comercial…