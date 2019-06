Stiri pe aceeasi tema

- Lorinc Meszaros, un antreprenor care caștiga in serie licitațiile publice din Ungaria, are mai multe investiții in agricultura, pe care le-a unit anul trecut intr-un holding, Talentis Agro Zrt (SA). Potrivit Monitorului Oficial din 29 ianuarie, Talentis Agro Zrt a cumparat Farmland Development Srl cu…

- Un politician al opozitiei a adunat 680.000 de semnaturi pentru a cere Ungariei sa se alature initiativei Parchetului European (The European Public Prosecutor's Office, EPPO), un pas respins de guvernul nationalist eurosceptic de la Budapesta, relateaza miercuri AGERPRES.Urmand sa devina operational…

- Capitanul unei nave de croaziera care s-a ciocnit miercuri pe Dunare la Budapesta cu o ambarcatiune turistica, un accident soldat cu moartea mai multor sud-coreeni aflati la bord, respinge ca ar fi incalcat...

- Tragedie, azi-noapte, in Budapesta. Șapte turiști coreeni au murit si 19 au fost dați disparuti dupa ce un vas de croaziera s-a scufundat in Dunare, in Ungaria. Printre victime s-ar afla si copii.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca tara sa multumeste Romaniei pentru ca este capabila sa apere granitele UE, motiv pentru care merita sa faca parte din Spatiul Schengen. "Profit de aceasta oportunitate pentru a multumi Romaniei.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca tara sa multumeste Romaniei pentru ca este capabila sa apere granitele UE, motiv pentru care...

- In timpul crizei din Ucraina, premierul maghiar Viktor Orban a propus conducerii Poloniei sa ocupe teritoriile ucrainene și sa le imparta, a declarat politicianul polonez Slawomir Nitras, pentru publicația Onet.pl. Potrivit acestuia, Ungaria este o „țara periculoasa”, pentru ca ”ungurii viseaza sa schimbe…

- Ianos Bokor, managerul celor de la Sepsi OSK, a oferit noi detalii despre investițiile pe care Guvernul de la Budapesta le face in fotbalul romanesc. A explicat ce urmaresc cei din Ungaria și care sunt condițiile pe care le pun pentru a finanța. - Cum s-a ajuns la aceasta legatura?- Ei deja erau cu…