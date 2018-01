Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani a fost internat in spital pentru ingrijiri medicale in urma loviturilor pe care le-a primit astazi de la un grup de tineri, care au patruns in curtea colegiului unde invata si l-au agresat.

- La data de 17 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Pestisani au fost sesizati de o femeie de 40 de ani, cu privire la faptul ca in curtea liceului din localitate un barbat a lovit un elev. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca un barbat…

- Politia din Myanmar a deschis focul marti seara in vestul tarii asupra unei multimi de nationalisti budisti furiosi, omorand sapte manifestanti, intr-o regiune unde s-au inregistrat violentele impotriva minoritatii musulmane rohingya care au facut mii de morti si sute de mii de refugiati, relateaza…

- Unul din principalii lideri politici ai sârbilor din Kosovo, Oliver Ivanovic, a fost împuscat mortal marti dimineata în fata biroului sau din Kosovska Mitrovica, în nordul Kosovo, transmit AFP si site-ul postului sârb B92. Decesul politicianului a fost confirmat de avocatul…

- Va trebui sa uite de uniforma de polițist și sa se obișnuiasca cu haina de pușcariaș. Un agent de la Poliția orașului Insurațeni a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate și influențarea declarațiilor, dupa ce, in primavara anului 2015, ajutat de o ruda…

- Tentativa de suicid, in Cimitirul Municipal din Braila, sambata dimineata. Un barbat de 46 ani si-a dat foc, chiar sub ochii politistilor, acuzand „problemele din viata sentimentala”, potrivit obiectivbr.ro .

- Ieri, 11 absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascar” Campina s-au prezentat la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, pentru prima zi de munca! Aceștia iși vor desfașura activitatea in structurile de ordine publica, la Posturile de Poliție din cadrul Secțiilor de Poliție Rurala arondate…

- Unsprezece absolvenți ai unitaților de invațamant ale Ministerului Afacerilor Interne iși incep astazi cariera de polițist la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș! Astazi, 11 absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina s-au prezentat la Inspectoratul de Poliție Județean…

- Inspectoratul Scolar Judetean Iasi a demarat o ancheta dupa ce directoarea scolii din localitatea Bosia, Valeria Moisa, a fost reclamata atat de cadrele didactice, elevii si parintii din localitate, dar si de liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi, Laviniu Lacusta,…

- Mama unei adolescente de 17 ani a sesizat Politia dupa ce a fost anuntata ca fiica sa a disparut dintr-un spital din Braila, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. Tanara a fost data in urmarire nationala si internationala.

- Politia a retinut, joi seara, patru barbati in cazul celor doua minore violate, miercuri, pe un camp din apropiere de localitatea braileana Stancuta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. 'Politistii din cadrul…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire'. 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. (Sursa video reporterbuzoian.ro) Autoritațile au activat…

- Trei femei din Slatina sunt cercetate penal pentru lovire si pentru tulburarea ordininii si linistii publice dupa ce s-au luat la bataie in curtea unei scoli din oras, la ora la care copiii intra si ies de la scoala. Scenele violente au fost filmate si, dupa ce au fost postate pe internet., Politia…

- Cei 19 elevi care au ajuns la spital au varste cuprinse intre 16 si 18 ani. Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, comisar Ionut Epureanu, a declarat ca paznicul Colegiului National "Eudoxiu Hurmuzachi" Radauti a simtit un miros iritant pe holurile scolii si l-a alertat pe director, potrivit…

- Deficitul de personal din Poliție și imaginea negativa a instituției au dus la o situație fara precedent: tot mai mulți polițiști sunt agresați, mai ales cand sunt singuri in patrula. Cel mai...

- Sub acest generic, elevii Școlii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud au sarbatorit ziua de 1 Decembrie printr-o serie de activitați specifice, care au cuprins expoziții de desene și de lucrari practice și un program artistic, compus din cantece, poezii patriotice și dansuri populare. Curtea școlii a fost…

- Un conflict intre dascalii Scolii Gimnaziale Livada si contabila unitatii de invatamant a ajuns motiv de protest. Peste o suta de elevi, parinti si dascali s-au adunat in curtea ISJ Arad, iar ulterior in holul cladirii, cerand demisia administratorului financiar, Doina Serb. Aceasta a fost prinsa…

- Circa o mie de elevi și cadre didactice se vor prinde in hora, miercuri, pentru a cinsti ziua de 1 Decembrie. Evenimentul este organizat de Consiliul școlar al elevilor din cadrul Colegiului Național Banațean și catedrele de istorie și de limba și literatura romana. ”Noi ne dorim sa fie cel puțin o…

- Un tanar de 27 de ani, angajat al unui societati de cablu tv si internet, care a fost gasit mort miercuri, in ghena interioara a unui bloc, se afla in timpul serviciului, potrivit informatiilor furnizate joi de directorul adjunct al ITM Braila, Victor Voiculet, anunta Agerpres."La fata locului…

- A MURIT STELA POPESCU. Marea actrița Stela Popescu a murit la varsta de 82 de ani. Aceasta a fost gasita fara viața de catre o ruda, iar potrivit unor informații neconfirmate, moartea artistei a survenit cu mai multe ore in urma.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- 11 cadre didactice nu si-au putut lua la timp salariile, din cauza ca un executor judecatoresc angajat de catre alti cinci colegi din scoala a instituit poprire pe contul lor. „Din cauza faptului ca anumiti colegi au pus in executare niste sentinte judecatoresti pentru a-si recupera drepturi salariale…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, aduce noii acuzații la adresa șefei DNA. Daniel Dragomir a povestit pe blog-ul sau cum i-ar fi dat Laura Codruța Kovesi unei martore un Porsche Cayenne pentru un denunț. "Ieri am avut o zi plina. O denunțatoare instruita și pregatita acum o luna de…

- Polițiștii au început o ancheta la Colegiul Tehnic "Henri Coanda" din Târgu-Jiu, dupa ce pe o rețea de socializare a fost publicat un videoclip în care o mașina efectueaza drifturi în curtea școlii.

- Un episod demn de celebra balada romaneasca „Miorita” s-a petrecut in judetul Alba, unde un barbat si o femeie au reusit sa fure o intreaga turma de oi chiar din curtea ciobanului. Barbatul, și el cioban in comuna sibiana Jina, a furat, ajutat de o femeie de 27 de ani, din comuna Sasciori, o turma…

- Curtea de Apel Galati a implementat, incepand cu data de 1 noiembrie 2017, la nivelul tuturor instantelor din circumscriptia sa (tribunalele si judecatoriile din judetele Galati, Braila si Vrancea), sistemul informatic de Transmitere Documente Securizat (TDS), care se doreste sa fie un progres considerabil…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina luni dimineata la un accident rutier petrecut pe DN22, in zona localitatii Tariverde, la fata locului deplasandu-se mai multe echipaje. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz si un autoturism. In urma impactului, un barbat aflat…

- Plangerea penala formulata de comisarul de Politie Catalin S. se afla in lucru la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi. In documentul ajuns pe masa Parchetului se precizeaza ca acuzatiile formulate de comisar se indreapta impotriva mai multor sefi sau fosti sefi din Politia ieseana. Catalin S.…

- Scandal mare la o biserica din Braila! Politia a inceput o ancheta in cazul preotului paroh Traian Mazare, acuzat ca s-a enervat in timpul slujbei de botez si a bruscat bebelusul, bagandu-l cu forta in cristelnita, in timp ce-i acoperea gura micutului care tipa din rasputeri.

- Incepand cu 1 noiembrie 2017, Curtea de Apel Galati a implementat, la nivelul tuturor instantelor din circumscriptia sa (tribunalele si judecatoriile din judetele Galati, Braila si Vrancea), sistemul informatic Transmitere Documente Securizat (TDS), apreciat drept un progres considerabil in relatia…

- E greu de crezut ca se poate intampla asa ceva, intr-o biserica, si mai ales la un ceremonial in care, de obicei, domina linistea, zambetele si, eventual, scancetele sau plansetul unui prunc adus de parinti si de nasi sa primeasca Sfanta Taina a Botezului. Imaginile suprinse in Biserica Sf. Constantin…

- "Colegii mei s-au sesizat din oficiu pe baza imaginilor aparute si efectueaza verificari, pentru a se stabili daca in cauza sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni, urmand a se lua masurile legale in consecinta", a declarat Laura Dan. In urma imaginilor aparute pe internet,…

- Scene incredibile s-au petrecut la o biserica din Braila in urma cu cateva zile. Preotul care oficia o slujba de botez s-a enervat pentru ca nu reusea sa isi ridice patrafirul si s-a descarcat pe copilul care plangea, relateaza digi24.ro.

- Un botez parca desprins din filmele de groaza a avut loc la biserica Sf. Constantin și Elena din Braila. Un preot s-a enervat pe un bebelus care plangea si l-a scufundat in cristelnita cu brutalitate. Imaginile sunt greu de privit, scrie romaniatv.net.

- NESTIRE…Un vasluian ajuns in Anglia a pus pe jar autoritatile londoneze, dupa ce a fost gasit beat, batut si cu amnezie, in curtea unui cuplu din capitala Regatului Unit. Victima a fost dusa de urgenta de acestia la spitalul “Whipps Cross” din Londra , nu inainte de a anunta politia. Dupa ce starea…

- Un elev de 13 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce s-a batut cu un coleg pe holul scolii. Incidentul nefericit s-a petrecut la scoala din satul Croitori, comuna dam-boviteana Uliesti. Conflictul a izbucnit intre cei doi baieti in timpul pauzei. Baiatul de 13 ani a fost lovit de un alt baiat de […]