Un comisar UE sustine ca Romania intra in Schengen curand, iar vizele pentru SUA dispar

- „Romania va intra in curand in Spatiul Schengen”, sustine comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie al Uniunii Europene, Dimitris Avramopoulos. In curand, nu se li se va mai solicita romanilor viza pentru a merge in Statele Unite. „Negocierile pentru ca romanii sa intre in…

- Dimitras Avramopoulos, comisarul Uniunii Europene responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetațenie al Uniunii Europene, se afla la București pentru reuniunea ministeriala UE- S.U. A a miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne. Dupa mai mulți ani în care România a așteptat…

- Comisarul european pentru migratie și afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a declarat ca Romania nu este departe de momentul aderarii la spațiul Schengen, in prezent lucrandu-se la aspectele tehnice pentru acest demers. Avramopoulos a mai spus ca țara noastra și-a indeplinit indatoririle.„Aș…

- Comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a afirmat miercuri ca nu este departe ziua in care Romania va fi inclusa in programul Visa Waiver. Prezent la Palatul Parlamentului, in vederea participarii la reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei…

- Comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat miercuri ca Romania va deveni ''foarte curand'' membra a spatiului Schengen, avand in vedere ca tara noastra si-a indeplinit

- 'Desi acest aspect nu face parte din discutiile noastre, as vrea sa transmit un mesaj clar prietenilor nostri romani ca foarte curand Romania va deveni membra a spatiului Schengen. Fiind responsabil din punct de vedere politic pentru aceasta, am lucrat indeaproape cu autoritatile romane. Romania…

- Klaus Iohannis, a susținut joi, 9 mai a.c., la Sibiu, declarații de presa, la inceputul Summitului informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Va prezentam in continuare transcrierea unor declarații de presa: Jurnalist: Domnule Președinte, puteți in discuțiile informale, ridica…

- Romania și romanii merita mai mult respect in UE! Cred asta. In Parlamentul European voi cere ce ni se cuvine! Cu acest crez merg, impreuna cu intreaga echipa PSD, in aceste alegeri. Cu maxima hotarare! Meritam mai mult ca stat și voi acționa cu determinare ca vocea mea sa fie auzita la nivelul Parlamentului…