- Romania nu va opri exportul de ovine sub nicio forma, dar regulile de export privind bunastarea animalelor vor fi respectate in totalitate, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Precizarea ministrului Agriculturii vine dupa ce comisarul…

- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis, i-a trimis o scrisoare ministrului roman al Agriculturii, Petre Daea, in care ii cere sa opreasca livrarea a 70.000 de oi din Romania catre Golful Persic, deoarece conditiile adecvate pentru bunastarea animalelor nu…

- Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, scrie Agerpres. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in…

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a 56 de statii de irigat din Romania incepute in urma cu aproape trei ani sunt realizate in proportie de 70%, astfel incat 1,4 milioane de hectare de teren agricol sunt irigabile in momentul de fata, a declarat miercuri, la Tulcea, ministrul Agriculturii, Petre…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 11 iunie 2019, o intrevedere cu Vytenis Andriukaitis, comisar european pentru sanatate si siguranta alimentelor. La intrevedere a participat, de asemenea, Petre Daea, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.Pe agenda discutiilor s a aflat…

- Subiectul bolilor transfrontaliere, un pericol comun pentru statele si economiile europene, s-a aflat pe agenda discutiilor avute marti de premierul Viorica Dancila cu Vytenis Andriukaitis, comisar european pentru sanatate si siguranta alimentelor. La intrevedere a participat si ministrul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a declansat "razboiul pestelui", in perioada urmatoare ministrul Agriculturii urmand sa elaboreze un plan de marire productiei de peste in Romania. "Sa vorbim despre cateva date: inainte Romania avea 42 de pescadoare si 12 nave frigorifice. Nu mai…