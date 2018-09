Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul si producatorul muzical Marion "Suge" Knight, care a devenit cunoscut dupa ce a lansat cariera lui Snoop Dogg, a incheiat joi cu justitia americana un acord in virtutea caruia va efectua o pedeapsa de 28 de ani de inchisoare pentru omucidere, informeaza AFP. Aflat in detentie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, scrie Agerpres.Apelul va…

- „Ce vocal a devenit “leneșul” de cand i-a fost taiat bugetul pentru al doilea bucatar din alaiul prezidential! #incetincetisor” , dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul, facand un al doilea apel pentru rezolvarea situatiei create de pesta porcina africana. https://www.youtube.com/watch?v=GYZcB9QX-BE…

- Președintele Confederatiei braziliene de fotbal, condamnat la inchisoare! Jose Maria Marin va sta patru ani in spatele gratiilor. Fostul presedinte al Confederatiei braziliene de fotbal (CBF), Jose Maria Marin, a fost condamnat miercuri la patru ani de inchisoare, devenind primul mare conducator din…

- Partidul Social Democrat din Elvetia condamna modul în care a fost folosita Jandarmeria, la protestul din 10 august, împotriva protestatarilor. ”La 10 august, aproximativ 100.000 de protestatari au urmat chemarea unui grup putin cunoscut de a se opune…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, executa pedeapsa in Italia, conform legilor din aceasta tara, in libertate supravegheata.

- Cristiano Ronaldo s-a transferat in aceasta vara de la Real Madrid la Juventus Torino, in schimbul sumei de 112 milioane euro. El a fost acuzat ca s-a sustras de la plata sumei totale de 14.768.897 euro catre fiscul spaniol, bani reprezentand impozitul pentru drepturile de imagine intre 2011 si 2014,…

- Producatorul american David Bergstein (55 de ani) care a lucrat la filme ca „Laws of Attraction“ si „Before the Devil Knows You're Dead“, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru frauda.