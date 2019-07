Un candidat la funcția de vicepreședinte al Afganistanului, rănit în urma unui atentat la Kabul Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 25 au fost ranite, inclusiv un candidat la funcția de vicepreședinte al Afganistanului, în urma unui atentat care a avut loc duminica în zona centrala a orașului Kabul, au anunțat reprezentanți ai autoritaților, scrie Mediafax, citând Reuters.



Atacul nu a fost înca revendicat de nicio grupare, dar survine în contextul lansarii campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Afganistan și a posibilei reluari a discuțiilor de pace între reprezentanți ai insurgenților talibani și diplomații americani.



Cel…

