Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 86 de ani a murit, marți, dupa ce s-a impușcat in cap cu un pistol din al Doilea Razboi Mondial pe care-l deținea, intr-o localitate din județul Timiș, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul a avut loc, marți, in…

- Un barbat in varsta de 86 de ani a murit, marți, dupa ce s-a impușcat in cap cu un pistol din al Doilea Razboi Mondial pe care-l deținea, intr-o localitate din județul Timiș, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul a avut loc,…

- Un barbat de 51 ani din Tecuci si-a ucis in bataie sotia, de 43 ani, dupa care s-a spanzurat. Crima s-ar fi petrecut in urma cu o zi, cele doua cadavre fiind descoperite intr-o magazie de o ruda, care a sunat la 112. ”Era vorba despre un barbat de 51 ani si de o femeie […] The post Crima din gelozie…

- O tragedie s-a petrecut miercuri seara in Focșani. Un barbat in varsta de 49 de ani a provocat un accident minor, a fugit speriat de la locul accidentului și apoi s-a sinucis, aruncandu-se in fața trenului.

- Cautari ale polițiștilor austrieci finalizate de colegii lor romani din județul Timiș. Oamenii legii au reușit sa dea de urma unui barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Austria. El era cautat pentru furt și inșelaciune.

- Un barbat de 21 de ani a fost prins de polițiști in timp ce conducea pe o strada din Dej, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Ieri, in jurul orei 23.50, politistii Biroului Rutier Dej au depistat un barbat in varsta de 21 de ani, din orasul Deta, judetul Timis, in timp ce conducea un autoturism…

- Ionel Sandu, un cunoscut cautator de comori din Vrancea care facea cautari cu un detector de metale, a gasit mai multe elemente de munitie provenind din al Doilea Razboi Mondial, printre acestea numarandu-se doua grenade si zeci de cartuse. .

- Procurorul care ancheteaza cazul politistei care si-a impuscat mama si bebelusul, iar apoi s-a sinucis, nu exclude nicio varianta de comitere a evenimentului, fiind luate in calcul toate ipotezele, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj,…