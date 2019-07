Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in localitatea Meteș, din județul Alba, unde un barbat de aporxiamtiv 60 de ani, a murit electrocutat. Potrivit IPJ Alba, barbatul era din Meteș și a decedat in curtea locuinței sale, electrocutat. Din primele informații, decesul barbatului a intervenit in timp ce efectua lucrari de sudura.…

- Un tanar in varsta de 30 de ani din Alba a murit miercuri intr-un accident absurd petrecut pe o sosea din Italia. Totul s-a intamplat in timp ce facea o gluma cu colegii, spre locul de munca.

- Un barbat de 60 de ani, taximetrist cu multa experiența, care lucra pe un taxi de marfa și caruia colegii de breasla ii spuneau “Moșu” a murit in urma unui accident casnic. Nu se cunosc multe detalii, insa din ceea ce am aflat barbatul avea casa inspre Cișmeaua Moldovencei și ar fi ieșit in curte, [...]

- Un barbat cu handicap a fost rapit din curtea parintilor, in Vaslui: "A venit o masina alba!", povesteste mama tanarului. Politia face cercetari si incearca sa dea de urma disparutului potrivit observator.tv. Un barbat in varsta de 42 din Rasesti, Vaslui, Florin Mistreanu, diagnosticat…

- O femeie de 66 de ani, din localitatea vranceana Cotesti, a murit inecata in rezervorul cu apa al gospodariei sale. La fata locului, au intervenit pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea, insa acestia nu au mai putut face nimic pentru a salva viata femeii.

- Angajatul Fabricii de Arme din Cugir s-a impuscat accidental in picior, vineri, in timpul serviciului, in poligonul de incercare, in timp ce regla un pistol, acesta nefiind impușcat de un coleg, așa cum s-a crezut inițial. Politia si ITM Alba ancheteaza incidentul potrivit mediafax. Accidentul…

- Un om de afaceri din Rașnov și-ar fi pierdut viața in cumplitul accident de avion produs miercuri dupa amiaza intr-o zona greu accesibila de pe Valea Nehoiașului. In accident ar fi murit și instructorul de zbor dupa ce avionul s-a prabușit intr-o padure. Omul de afaceri Mihai Covaciu, un cunoscut dezvoltator…