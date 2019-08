Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Bucuresci, județul Hunedoara, a anunțat, miercuri, la 112, ca a fost rapit și este dus cu o mașina catre frontiera de la Nadlac. Polițiștii l-au gasit pe un deal din județ unde pazea oile și au constatat ca apelul a fost fals, iar barbatul era […] Articolul…

- Scene șocante, joi seara in comuna Chiajna din județul Ilfov. O femeie a injunghiat un copil și apoi a incercat sa ii dea foc. Incidentul terifiant a avut loc in comuna Chiajna, in satul Dudu, relateaza Antena3. Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov au fost alertați prin numarul de urgența 112 ca, intr-o…

- In data de 28.07.2019, in jurul orei 14:40, politistii Sectiei de Politie Rurala Hateg au fost sesizați de o femeie in varsta de 37 de ani, din comuna Riu de Mori, despre faptul ca fiica sa, in varsta de 16 ani, a fost agresata. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, unde au identificat…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Dumitresti, a fost injunghiat, joi seara, de un consatean aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Joi seara, in jurul orei 21,00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti au fost sesizati de…

- Mandat pus in aplicare de polițiștii din Odobești La data de 5 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Focșani, impotriva unui barbat de 29 de ani, din Odobești. Barbatul este condamnat la…

- Miercuri seara, doi tineri au fost aduși cu ambulanța la Spitalul din Vulcan, in urma unui eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetarile efectuate de catre polițiștii vulcaneni a rezultat ca, in jurul orei 17:30, un tanar de 18 ani, care nu deținea permis de conducere, a condus un ATV pe DJ…

- Politistii de la Compartimentul Rutier Gherla au depistat marți, 4 iuni, in jurul orei 20,30, un barbat de 62 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Morau, comuna Cornesti, judetul Cluj, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice.…