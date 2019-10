Un bărbat a murit, în Timișoara, lovit de o mașină în timp ce traversa pe culoarea roșie a semaforului Un barbat de 52 de ani a murit, sambata, in Timișoara, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe culoarea roșie a semaforului, anunța MEDIAFAX. Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit un TIR Potrivit ISU Timiș, accidentul s-a produs, sambata, in Timișoara, pe strada Cluj. Pietonul, in varsta de 52 de ani care traversa drumul pe culoarea roșie a semaforului, la intersecția cu strada 1 Decembrie, a fost lovit de o mașina, condusa de un tanar in varsta de 24 de ani, care circula dinspre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

