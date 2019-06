Un bărbat a fost reținut după ce a furat colete în valoare de 8.000 de euro dintr-o remorcă Casa tânarului de 23 de ani din Câmpia Turzii a fost percheziționata fiindca era banuit ca ar fi furat mai multe pachete dintr-o remorca parcata pe strada Gheorghe Barițiu din Câmpia Turzii, în noaptea dintre 17 și 18 iunie.Prejudiciul cauzat a fost aproximat la 8.000 de euro. &"În urma percheziției domiciliare, au fost descoperite mai multe bunuri și valori ce fac obiectul cauzei, prejudiciul fiind recuperat în proporție de circa 30%. În baza probatoriului administrat, barbatul a fost reținut pentru 24 de ore de catre polițiști. În… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani din Cugir a fost retinut si s-a ales cu dosar penal pentru talharie calificata, dupa ce politistii au descoperit ca i-a agresat pe doi localnici si le-a furat banii si telefonul mobil din casa. Polițiștii din Cugir au continuat investigațiile in ceea ce privește o infracțiune de lovire…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost retinut, joi seara, de politistii Biroului de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Botosani, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, alaturi de un alt tanar, a furat un autoturism pe care l a condus pana in municipiul Suceava,…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a furat, saptamana trecuta, un telefon mobil in valoare de aproximativ 4.000 de lei, dintr-o școala din Zimbor. Fata a fost identificata dupa cateva zile de polițiști. „Cercetarile efectuate de politisti au stabilit ca adolescenta a patruns in data de 15 mai intr-o…

- Ieri, 20 mai 2019, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sebes, au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din…

- Un tanar de 20 de ani din orasul Novaci a fost retinut, dupa ce a furat un autoturism din curtea Serviciului de Ambulanta din localitate, pe care l-a condus sub influenta bauturilor alcoolice, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu,…

- Prejudiciul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 25 aprilie a.c., politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au fost sesizati prin S.N.U.A.U 112, de catre un barbat, din Rebrisoara, despre faptul ca in cursul noptii de 24/25 aprilie a.c., i s-a sustras o remorca care era parcat ...

- Un barbat de 34 ani din judetul Mures, suspectat ca a furat suma de 20.000 euro si 2.000 lei din locuinta de serviciu a unei femei din municipiul Bistrita, prejudiciul nefiind inca recuperat, a fost retinut, potrivit datelor transmise, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud,…

- Cercetari finalizate de polițiști. Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca in cursul zilei de 19 februarie, doi minori de 16 ani și un tanar de 21 de…