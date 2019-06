Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 64 de ani a fost arestat de politia britanica pentru cateva ore si apoi eliberat pentru "ucidere din culpa" in cadrul anchetei privind decesul, in accident de avion, a fotbalistului Emiliano Sala si a pilotului David Ibbotson, la 21 ianuarie.

- Investigațiile in cazul morții lui Emiliano Sala și pilotului David Ibbotson continua. BBC anunța ca azi a fost arestat un om in acest caz, pentru omucidere. Persoana are 64 de ani și este din North Yorkshire. Acestea sunt singurele informații oferite in acest sens de poliția din Dorset. Fotbalistul…

- Ciprian Tatarușanu pleaca de la Nantes. Și motivul are legatura cu Emiliano Sala, jucatorul care a murit in accidentul aviatic. Atacantul argentinian Emiliano Sala, disparut intr-un accident aviatic in ianuarie, nu voia sa plece de la Nantes la Cardiff, dar acceptase transferul numai ca sa scape de…

- La doar cateva zile dupa moartea tatalui lui Emiliano Sala, familia fotbalistului a primit o noua lovitura. Politia din Dorset a deschis o ancheta dupa ce o fotografie in care ar aparea trupul neinsufletit al lui Emiliano Sala a aparut pe retelele de socializare, informeaza BBC.

- The Sun noteaza ca la o zi dupa decesul lui Horacio Sala, tatal lui Emiliano Sala, a murit si cel mai un prieten al fostului fotbalist de la Nantes. Sebastian Rabellino (24 de ani, fotbalist la San Martin de Progreso, ...

- David Ibbotson, pilotul avionului care il transporta pe Emiliano Sala de la Nantes la Cardiff si care s-a parbusit in Canalul Manecii, nu era calificat pentru zboruri de noapte, informeaza BBC.