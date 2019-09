Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns la spital, vineri, in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe E85, la intrarea in municipiul Falticeni, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, patru persoane au fost implicate in accidentul rutier, trei au…

- O coliziune intre un camion si un autoturism s-a produs astazi, la iesirea din Falticeni spre Spataresti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Autoturismul a iesit in afara partii carosabile, iar soferul a ramas incarcerat. El a fost extras si predat paramedicilor care l-au…

- Trei persoane, intre care doi copii, au ajuns, joi, la spital in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism, la iesirea din Radaseni spre Sasca, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In accident au fost implicate zece persoane, trei din autoturism si sapte din microbuzul…

- In urma cu puțin timp a avut un accident in Telești. „Din primele date a reieșit faptul ca o tanara, de 21 de ani, din comuna Plopșoru, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 95 Telești, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare, conduse, din direcția Motru-Tg Jiu, de un barbat,…

- Un grav accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 8:40, pe DN1 E60, pe raza localitații Bucea, județul Cluj. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 53 de ani, din localitatea Horodnic de Sus, județul…

- Pe raza localitații Ilișești din județul Suceava s-a produs astazi dupa amiaza o coliziune intre un autoturism si un microbuz, in urma careia microbuzul s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, cele…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani din Vatra Dornei, judetul Suceava, a ajuns la spital, vineri, dupa ce si-a pierdut cunostinta in urma interventiei unui echipaj de jandarmi, oamenii legii folosind materialele din dotare,inclusiv gaze lacrimogene, pentru a-l putea incatusa.

- Un barbat de 77 de ani, din comuna Gologanu, a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a fost acrosat in coliziunea dintre doua autovehicule, in timp ce mergea pe margine drumului comunal, a informat...