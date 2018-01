Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters. Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Un avion de vanatoare Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spatiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5m de avionul american.

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti.…

- Presedintele Donald Trump este gata sa depuna marturie in ancheta privind presupusele legaturi cu rusii. Ancheta, numita de Trump o vanatoare de vrajitoare, ar fi scos la iveala o adevarata conspiratie anti-Trump, pusa la cale de sustinatorii lui Hillary Clinton.

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters.Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria Vorobiova,…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit rtv.net.

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- President Vladimir Putin a intrat in apa aproape inghetata, urmand astfel intregul ritual al Epifaniei. De la un capat la celalalt al tarii, rusii au facut la fel. Putin s-a scaldat in Lacul Seliger aflat la Nord de Moscova, sarbatorind astfel Botezul lui Hristos in Iordan, in urma cu mai…

- Cu termometre care afisau -68 grade Celsius în Iacutia, Siberia s-a confruntat joi cu un val de frig extrem cu doar câteva ore înaintea Bobotezei pe rit vechi, ocazie cu care - în mod traditional - milioane de rusi plonjeaza în apa înghetata, informeaza AFP.…

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- Incident grav pe un aeroport din nordul Turciei. Un avion de pasageri a ieșit de pe pista și a ramas blocat in noroi. Din fecire, toți cei aflați la bordul aeronavei au fost evacuați in siguranța, fara ca nicio persoana sa fie ranita, relateaza Sky News. Incidentul a avut loc in orașul Trabzon, aflat…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva…

- Moscova va raspunde în mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizând ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti.

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza agentia rusa RIA Novosti, citata de Agerpres.

- Judecatoria de Stat din Moscova a recunoscut legalitatea arestului in lipsa a liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, banuit de tentativa de omor din motive politice, transmit reporterii RIA Novosti din sala de ședințe.

- 200 de milioane de crestini ortodocsi sarbatoresc azi Craciunul pe stil vechi. Acesti credinciosi marcheaza Nasterea Domnului conform calendarului iulian, ce are un decalaj de 13 zile fata de cel gregorian folosit de marea majoritate a planetei. In Rusia, Vladimir Putin a mers pentru slujba de Craciun…

- Ministerul rus de externe acuza Statele Unite de interferenta electorala pentru ca SUA au criticat decizia Rusiei de a-i interzice liderului opozitiei, Alexei Navalny, sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, noteaza Moscow Times.

- Caderile masive de zapada nu ar trebui sa-i ia prin surprindere pe rusi, mai ales in luna decembrie. Si totusi.... In timp ce la Moscova a plouat cu galeata la sfarsitul saptamanii trecute, orasul Norilsk,...

- In timp ce presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, precum si vicepresedintele aceluiasi for legislativ, Iurie Leanca, se aflau peste Ocean, unde erau invitati sa explice, la Atlantic Council, pe 7 decembrie, atat efectele de reformare a judetelor dintre Prut si Nistru, cat si evaluarea…

- In timp ce presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, precum si vicepresedintele aceluiasi for legislativ, Iurie Leanca, se aflau peste Ocean, unde erau invitati sa explice, la Atlantic Council, pe 7 decembrie, atat efectele de reformare a judetelor dintre Prut si Nistru, cat si evaluarea…

- In timp ce presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, precum si vicepresedintele aceluiasi for legislativ, Iurie Leanca, se aflau peste Ocean, unde erau invitati sa explice, la Atlantic Council, pe 7 decembrie, atat efectele de reformare a judetelor dintre Prut si Nistru, cat si evaluarea…

- Rusia inaugureaza, vineri, proiectul de gaze naturale lichefiate Yamal in zona arctica a Siberiei, un proiect gigantic construit in conditii climatice si geologice extreme, informeaza AFP. Producatorul rus de gaze naturale Novatek, care pentru acest proiect si-a unit fortele cu grupul francez…

- Premierul Pavel Filip catalogheaza drept „atac” la adresa guvernarii R. Moldova intentarea unui dosar penal in Federația Rusa pe numele liderului democrat Vladimir Plahotniuc. „Vlad Plahotniuc este invinuit de ura ideologica, rasiala și politica exact cand se afla intr-o vizita in SUA. Nu sunt persoana…

- Vice-ministrul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Grigorii Carasin, a comentat Acordurile precedente între Chișinau și Tiraspol, transmite tribuna.md Potrivit sursei, dupa parerea lui Carasin, un impuls în procesul de negocieri au fost întâlnirile Președintelui…

- De la inceputul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti.Din ianuarie, districtul militar Vest a primit peste 1.000 de…

- De la începutul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti. Din ianuarie, districtul militar Vest…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban,…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- Un avion de lupta al Moscovei a interceptat, deasupra Marii Negre, un aparat de zbor al SUA, care efectua o misiune de rutina in spațiul aerian internațional. Incidentul a avut loc in weekend, insa abia acum Pentagonul l-a facut public. De altfel, potrivit SUA, avionul de lupta al Rusiei s-a apropiat…

- "Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii nostri trebuie sa plecam de la un principiu constitutional fundamental, acelasi in SUA si in Romania, potrivit caruia dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara in numele suveranitatii poporului si nu pot face obiectul niciunei…

- „Avionul american opera in spatiul aerian international si nu a facut nimic pentru a provoca acest comportament din partea rusilor”, a declarat pentru CNN locotenent-colonelul Michelle Baldanza, purtatoare de cuvant a Departamentului Apararii din SUA. Actiunile Su-30 au fost considerate „periculoase”,…

- Incident abia evitat deasupra Marii Negre, intre un avion rusesc si unul american. Pentagonul a dezvaluit ca sambata un avion de vanatoare Su-30, al Moscovei, a interceptat un P-8A al SUA, care zbura in spatiul international.

- Guvernul de la Moscova a calificat acțiunile Chișinaului, care i-a interzis delegației Moscovei sa intre in Moldova drept unele "revoltatoare" și "ilegale". Potrivit datelor oferite de Agenția "Infotag", informația in cauza fac parte din declarația facuta, luni, de Departamentul de relații economice…

- Șase specialisti au trait izolati la sol, in macheta unui modul cosmic, ce ar putea gravita in jurul satelitului artificial al Terrei. A fost un experiment despre care aflam detalii de la Liviu Iurea, corespondentul nostru la Moscova.

- Rusia si Sudanul au anuntat ca au semnat un acord de cooperare in industria nucleara pentru uz civil, in cadrul vizitei intreprinse la Moscova de presedintele sudanez Omar al-Bashir, primit vineri de premierul rus Dmitri Medvedev, informeaza AFP. Acordul a fost semnat de compania publica rusa Rosatom…

- Presedintele sudanez, Omar al-Bashir, a pretins joi, in timpul unei intrevederi cu liderul rus Vladimir Putin, ca Sudanul are nevoie sa fie protejat de 'actiunile agresive' ale SUA, in pofida ridicarii recente a embargoului american impus vreme de 20 de ani la adresa tarii sale, informeaza AFP.'Estimam…

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care gigantul american va sabota afisarea stirilor postate de postul de televiziune international Russia Today (RT) si agentia Sputnik in motorul sau de cautare, a avertizat marti vicepresedintele Dumei de…

- Președintele ceh Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene impotriva Rusiei in urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza AFP. 'Nu m-am…

- Federația Rusa adopta in prezent contramasuri in legatura cu acumularea de trupe NATO in apropierea frontierelor sale, a declarat intr-un interviu acordat joi RIA Novosti ministrul adjunct de externe rus Vladimir Titov. 'Acumularea de forțe și echipamente suplimentare NATO în…

- Ministrul rus al Culturii, Vladimir Medinski, incearca sa infleunțeze justitia olandeza, amenințand Amsterdamul cu ruperea relațiile intermuzeale, in cazul in care instanța olandeza va decide sa nu „retrocedeze” colectia „aurul sciților” muzeelor din Crimeea, anunta RIA Novosti. „In cazul in care aceasta…

- T&R Productions LLC, o corporatie cu sediul la Washington, s-a inregistrat la Departamentul american al Justitiei in conformitate cu Actul de Inregistrare pentru Agenti Straini (FARA) ca agent pentru ANO TV-Novosti, compania care controleaza institutia media RT, informeaza site-ul postului…

- Departamentul de Stat al SUA a angajat o firma privata infiintata de un fost general KGB pentru a asigura securitatea ambasadei sale de la Moscova si a celorlalte reprezentante diplomatice americane din Rusia. Aceasta decizie vine dupa ce MAE rus a ordonat ca SUA sa-si reduca la jumatate personalul…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Un submarin rus a lansat, marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale Statului Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. Rachetele au atins pozitii militare ale retelei teroriste din provincia siriana Deir ez-Zor. "Pe 31 octombrie,…