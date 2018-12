Stiri pe aceeasi tema

- Zeman si Netanyahu au participat la Ierusalim la inaugurarea 'Casei Cehe', o institutie fara statut diplomatic, destinata sa reprezinte agentiile guvernamentale si sa participe la manifestatii culturale. Presedintele ceh, un sustinator fervent al mutarii ambasadei cehe la Ierusalim, a spus…

- Presedintele ceh Milos Zeman a promis luni, in fata parlamentului israelian, sa faca tot posibilul pentru a obtine transferul ambasadei Cehiei de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza AFP. Praga se distanteaza astfel de pozitiile statelor europene privind statutul Ierusalimului, una dintre…

- ''Este o masura provocatoare, deoarece este ilegala din punct de vedere al dreptului international si nu face decat sa destabilizeze regiunea'', a declarat pentru AFP Hanane Ashraoui, o reprezentanta de seama a Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP). Problema amplasarii ambasadelor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au avut o discutie telefonica joi cu privire la Siria, in contextul escaladarii situatiei intre Ankara si o militie siriana sustinuta de catre Washington, a indicat presedintia turca, citata de AFP. Anuntul acestei discutii…

- Presedintele-ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, intentioneaza sa transfere sediul ambasadei braziliene in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, argumentand ca natiunea israeliena este suverana, astfel ca are dreptul de a stabili care este propria capitala.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a promis din nou, duminica, ca se va opune oricarei propuneri de solutionare a conflictului israeliano-palestinian care ar veni de la presedintele american Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. Palestinienii se confrunta cu "etapa cea mai periculoasa"…

- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea are…

- "Presedintele a ordonat trecerea in revista a ajutorului american pentru Autoritatea Palestiniana si in Cisiordania si Gaza, pentru a se asigura ca aceste fonduri sunt cheltuite in acord cu interesele nationale americane", a declarat sambata seara un responsabil al Departamentului de Stat de la Washington.…