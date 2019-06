Un aligator orb a intrat într-o fabrică din China. Cât timp a durat capturarea animalului Un aligator a starnit panica dupa ce a reușit sa intre intr-o fabrica de ambalare a carnii din orașul Wuhan din China. Reptila cu o lungime de un metru și jumatate a fost capturata, iar abia atunci veterinarii au constatat ca animalul este orb. Exemplarul de aligator chinezesc si-a facut aparitia in fabrica, vineri, in timp ce ploua torențial. Speriați, muncitorii au cerut ajutorul polițiștilor care au avut nevoie de aproape 30 de minute pentru a captura reptila, noteaza agenția chineza Xinhua, citata de Agerpres. Polițiștii chinezi susțin ca nu au informații de unde provine aligatorul deoarece… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

