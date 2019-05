Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo. Vremea se schimba radical in noaptea de Inviere. Meteorologii anunța vijelii și grindina. Inca de vineri, Administrația Naționala de Meteorologie a trimis mesaje de alerta privind instabilitatea atmosferica pentru noaptea de sambata, dar și pentru prima zi de Paște.

- Avertizare meteo valabila pe toata durata weekendului! In urmatoarele zile vremea se va schimb radical și meteorologii anunța la ce ar trebui sa ne așteptam pana luni! Urmeaza ploi și descarcari electrice!

- Vremea se schimba major. Prognoza meteo pentru weekend in Romania. Pentru a ști cum iți planifici activitațile, afla cum va fi vremea in București, Brașov, Cluj, Constanța și alte orașe din Romania, in weekend-ul 6-7 aprilie 2019

- Meteo 28 martie 2019. Vremea se anunta deosebit de rece in special in zona montana. Sunt anuntate temperaturi de pana la -10 grade Celsius. Citeste prognoza meteo completa si afla cum va fi vremea in Bucuresti.

- Prognoza meteo 15 martie 2019. Meteorologii anunța vreme inchisa și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare in unele regiuni. Potrivit stirimeteo.com, vineri, 15 martie 2019, vremea va fi in continuare apropiata de normal din punct de ...

- Prognoza meteo 15 martie 2019. Meteorologii anunța vreme inchisa și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare in unele regiuni.Potrivit stirimeteo.com, vineri, 15 martie 2019, vremea va fi in continuare apropiata de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea innorari și temporar…

- ANM a anuntat cod galben de vant si viscol. Informarea meteo transmisa de ANM intra in vigoare vineri, la ora 14,00 si este valabila pana sambata, 23 februarie, ora 16,00. Alte fenomene vizate sunt: ninsori si strat nou de zapada, racire accentuata.

- Daca credeati ca am scapat de iarna, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa. Temperaturile incep sa scada serios in termometre, vine iar frigul, iar vineri bucurestenii trebuie sa se imbrace gros, asta pentru ca in termometre se va ajunge la 0 grade si chiar cu minus in timpul noptii.