- Fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a anuntat miercuri seara ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.

- Judecatorul Florica Roman de la Curtea de Apel Oradea a cerut plenului CSM validarea concursul privind ocuparea funcției de procuror-sef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, considerand ca reprezinta „singurul remediu pentru a asigura independența efectiva a judecatorilor”.…

- Mihaela Iorga Moraru, procuroarea de care se teme cel mai mult Laura Codruta Kovesi, a cerut transferul la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Si, uite cum Kovesi e posibil sa ajunga pe mana procuroarei Iorga, cea care a avut de tras din cauza fostei sefe a DNA. Moraru a fost data afara…