ULTIMA ORĂ: Elicopter prăbuşit, cei doi pasageri au murit pe loc Elicopterul, de tipul Enstrom 480, efectua un zbor de antrenament cand a avut loc accidentul, potrivit website-ului firmei de aviatie DSA, care opereaza elicopterul, adaugand ca doi membri ai echipajului erau la bord. "In acest moment nu mai avem alte informatii despre circumstantele dezastrului aerian si colaboram indeaproape cu autoritatile competente pentru a identifica cauzele accidentului", a declarat compania pe website-ul sau. Victimele sunt un pilot strain care facea instructaj si un instructor ceh de la DSA, potrivit informatiilor difuzate de media locale. Mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

