- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a primit-o astazi, 21 decembrie, in vizita de prezentare, pe Isabel Rauscher, ambasador al Republicii Austria in Romania. Cei doi demnitari au trecut in revista stadiul si perspectivele cooperarii bilaterale…

- De ce intarzie recepția lucrarillor pe Autostrada Sebeș - Turda. Explicațiile beneficiarului Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR) susține ca a refuzat sa dea in exploatare loturile 3 și 4 din Autostrada Sebeș - Turda din cauza nerespectarii proiectului tehnic și a…

- Gigi Becali a tinut sa confirme, inaintea meciului cu Viitorul, ca Nicolae Dica are postul asigurat la FCSB, urmand ca fostul decar sa mai ramana un an pe banca tehnica a vicecampioanei. Daca Victor Piturca a anuntat ca finantatorul FCSB a luat in calcul demiterea lui Nicolae…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele zece luni ale anului un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,83 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat joi BNR. Ca structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite…

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- La aproape sapte luni de cand a nascut-o pe fetita ei, Simona Gherghe si-a facut curaj si a plecat intr-o vacanta romantica la mii de kilometri de tara. Si, din cate a lasat sa se vada in imagini, vedeta pare ca a lasat-o acasa pe Ana, mica printesa pe care i-a daruit-o sotului ei, Razvan Sandulescu.…

- Primele 600 de unitați Ford Ecosport produse la Craiova au fost incarcate in trenuri cu destinațiile Marea Britanie și Germania. Livrarile in Romania vor incepe dupa jumatatea lunii ianuarie.

- Ultramaratonistul Polgar Levente a fost admis sa participe la 6633 Arctic Ultra, considerata cea mai dura competitie din lume, sportivul din Aiud fiind prima persoana cu dizabilitati care a fost acceptata de organizatori in aceasta cursa, a carei prima editie s-a desfasurat in 2007. Singurul…

- Electric Castle 2018 se va dasfașura intre 18 și 22 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida , Transilvania, primele bilete fiind deja puse in vanzare de miercuri, 11 octombrie. Organizat in luna Iulie, pe incredibilul domeniu al Castelului Banffy, din Transilvania, Electric Castle dispune de cea mai mare…

- Inspectoratul Județean de Poliție Alba a facut publice locurile in care vor fi amplasate radare pentru masurarea vitezei participanților la trafic. Masura este valabila pentru urmatoarele doua zile, respectiv duminica, 10 decembrie și luni, 11 decembrie 2017. IPJ Alba recomanda insa a circulați cu prudența…

- Sandi Matei, protestatarul care l-a lovit vineri, in Piața Victoriei, pe batranul Nicolae Tiurbe a facut, in aceasta seara la Antena 3, declarații referitoare la incidentele de acum doua zile. Acesta a marturisit ca, ceea ce a facut, a fost o reacție barbateasca. Protestatarul batauș s-a ales cu o amenda…

- Parcul Titan din București a gazduit de 1 Decembrie un maraton al Unirii. Concursul a avut cinci secțiuni separate, iar printre participanți s-au numarat și daci cu arme și steaguri. Cel mai varstnic participant are 70 de ani și a alergat 11,1 kilometri in costum popular și cu steagul dacic tricolor…

- An de an, Ziua Naționala a Romaniei scoate din casa mase mari de oameni. In marile orașe sunt manifestari organizate de primarii sau de alte instituții, iar la sate, oamenii petrec spontan. Psihologul Cezar Laurențiu Cioc ne explica daca aceste manifestari de bucurie provin din patriotism sau din nevoia…

- “Creditul urmareste consolidarea directiei de crestere si imbunatatirea continua a pozitiei in piata a Patria Bank, prin angajamentul actionarului majoritar si al echipei de management de a continua proiectele de dezvoltare ale bancii si de a contribui la procesul de consolidare a bazei de capital,…

- Dan Diaconescu a fost eliberat din inchisoare, miercuri seara, ca urmare a deciziei luate de magistratii Tribunalului Ilfov, care i-au admis cererea de eliberare conditionata, decizia fiind definitiva. "Daca vreti sa stiti cum e in puscarie, faceti-va televiziuni de succes si partid de succes si imediat…

- Asiguratorul austriac Vienna Insurance Group (VIG), a obtinut in primele noua luni ale anului un profit de 8,9 milioane euro pe plan local, in crestere cu 39% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce primele brute subscrise au scazut cu 4,7%, la 373 mil. euro, potrivit raportului privind…

- &"Astazi, in Piata Victoriei, nu e despre Codruta Kovesi. Cu bunele si erorile ei, cu succesele si esecurile ei. Dupa 12 ani la varful parchetelor din Romania, dna Kovesi isi va incheia acest ultim mandat la DNA in cel mult un an si jumatate.

- Primele gaze romanești extrase din Marea Neagra ar putea fi vandute exclusiv in strainatate. Vor ocoli așadar Romania, cel puțin in prima faza. Și asta pentru ca magistrala care ar trebui sa le aduca și la noi este doar la stadiul de proiect.

- Primele medalii europene pentru Romania la un campionat de atelaje canine, dupa recunoașterea oficiala a acestui sport de catre Ministerul Tineretului și Sportului in primavara acestui an, au fost aduse de catre un preot romano-catolic și un student, membri ai singurului club sportiv de profil din…

- Ionut Chirila, antrenor cu state vechi in "Stefan cel Mare", este de parere ca Dinamo nu este inspirata in momentul in care isi numeste antrenorii si sustine ca, la lotul de care dispun "cainii", ar fi putut castiga titlul de campioana. Tehnicianul da vina pe neputinta celor din club. …

- Insa, pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare este una cu suspendare, iar cantaretul are o intreaga lista de obligatii de care trebuie sa se achite, relateaza Cancan.ro. Raoul a primit o amenda in valoare de 20.000 de lei cuantificata in zile-amenda. Mai exact, magistratii Judecatoriei Constanta…

- Cunoscutul artist Raoul a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce in urma cu ceva timp a fost prins conducand fara permis.Judecatorii au emis o hotarare definitiva. Ce-i drept, pedeapsa este cu suspendare, dar cantaretul are o intreaga lista de obligatii de care trebuie sa se achite,…

- Raoul a relatat pentru emisiunea "Rai da Buni", de pe Antena Stars, despre momentul in care a primit vestea neagra din partea autoritaților. Totodata, acesta susține ca nu va fi nevoit sa faca inchisoare.

- Statiunea Sinaia a fost premiata in cadrul Galei World Ski Awards, din Austria, acesta fiind primul an in care Romania este inclusa pe lista nominalizarilor. In competitie, alaturi de Sinaia, care a fost desemnata cea mai buna statiune de...

- Raul, pe numele din buletin Rares Borlea, a facut in aceasta primele declaratii dupa ce CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat in exclusivitate sentinta definitiva pe care a primit-o artistul care a cantat in trecut cu Mirabela Dauer.

- Hotararea Curții de Apel Constanța este definitiva: "Condamna pe inculpatul BORLEA RARES-CORNEL, la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare. In baza preved. art.91 Cod penal suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an si 6 luni inchisoare, aplicata inculpatului BORLEA RARES-CORNEL pe un termen…

- Pe Gheorghe Marmureanu il cunoaste toata lumea, dar putini stiu cum arata sotia expertului in cutremure. CANCAN.ro, site-ul nr, 1 din Romania , l-a intalnit pe fostul director al Institutului de Fizica a Pamantului, la un targ de produse traditionale, alaturi de femeia care ii sta alaturi de mai bine…

- Echipa naționala de tineret joaca maine un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul European U21 din 2019, impotriva Țarii Galilor, la Bangor (ora 20:00, liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro) Aseara, Romania U21 a cerut un teren de antrenament in apropierea orașului in care se va disputa meciul. ...

- Adrian Mutu, noul manager sportiv al naționalei Romaniei, a vorbit despre succesul reușit de echipa lui Contra in testul de verificare cu Turcia, de la Cluj, caștigat de Romania cu 2-0. "Ma bucur ca am caștigat. Baieții au fost agresivi, au jucat foarte bine și au caștigat meciul. Contra i-a organizat…

- Pentru a doua oara, “Pita de Santimbru” a fost desemnata “Produsul traditional al anului”. Producatorul din Alba a primit distincția in 2017 de la Ministerul Agriculturii, in cadrul targului international “Indagra”. Primul titlu a fost primit in 2015. Calin Maties, presedintele Federatiei Nationale…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, primit la Palatul Cotroceni Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. Foto: youtube.com. Presedintele Klaus Iohannis l-a primit astazi, la Palatul Cotroceni, pe vicepresedintele Comisiei Europene, comisarul european responsabil pentru moneda euro…

- Sunt aproape doi ani de la una dintre cele mai mari tragedii din Romania. Colectiv este cuvantul care a ucis si a legat oameni. Vinovatia nu a fost stabilita, doar acuzarea. Lupta victimelor, a familiilor lor, a avocatilor si a procurorilor nu s-a concretizat nici acum intr-un proces pe fond.

- Potrivit legii, cainii au fost impartiti in 2 categorii, de lupta si de atac, respectiv Pitbul si metisii lor, iar a doua categorie cuprinde Amstaff-ul, Cane Corso si Dogul Argentinian, informeaza Romania TV. Citeste si Imagini uluitoare pe plaja, la Constanta. Caine de lupta plimbat pe plaja,…

- Stefan Gheorghita (lupte libere), Cristina Casandra (atletism), Eusebiu Iancu Diaconu (lupte greco-romane) si Roxana Daniela Cocos (haltere) au primit distinctiile olimpice pentru rezultatele inregistrate la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, unde au ocupat pozitii superioare, in urma descalificarii…

- Bancile aflate in top cinci in Romania vor incepe din februarie testarea sistemul Instant payments, iar pana la finalul anului viitor este posibil ca șase banci sa ofere serviciul in piața, a anunțat Bogdan Nastase, project manager Transfond, la conferința Viitorul & Siguranța plaților electronice",…

- "Fenomenele severe nu vor lipsi. Vorbesc aici despre viscole, despre posibile ninsori abundente și despre episoadele de ger, acestea fiind elementele cele mai severe ale iernilor in Romania. Primele semnale arata ca vom avea perioade lungi in aceasta iarna, in care vremea sa se incadreze in normalul…

- Mutu este manager sportiv al FRF. Fost internațional roman și director general al clubului Dinamo , Adrian Mutu va ocupa funcția de manager sportiv in zona tehnica a Federației, avand ca principala responsabilitate relația echipei naționale cu cluburile din țara și din strainatate. Golgheter all-time…

- Românca Simona Halep ocupa primul loc în clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni. Simona Halep, care a detronat-o pe Garbine Muguruza (Spania), este al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA, fiind totodata prima românca ce…

- Pe contul de Facebook "omul cu catusele" precizeaza ca imaginile aparute in spatiul public in diverse uniforme sunt de la filmarile pe care le face. "Eu am facut figuratie. Domnul Plesoianu a facut public niste poze care sunt facute la filmari". Liviu Dragnea spune ca omul care i-a aratat…

- Fotbalistii s-au mutat in Green City imediat dupa castigarea campionatului, in 2009. Au primit cate o casa , ca parte a contractului de munca incheiat cu Dumitru Bucsaru, patronul clubului. Romania TV a aflat insa de la angajatii complexului ca, de fapt, jucatorii n-au primit niciodata si actele…

- Vești triste din partea lui DJ Wanda. Cunoscuta bruneta se confrunta cu probleme de sanatate și, dupa ce a primit doua diagnostice in Romania, a decis sa plece in strainatate pentru a cerea și parerea specialiștilor de acolo.

- Romania se afla mai aproape de coada listei in ceea ce priveste infrastructura pentru masini electrice, iar numarul posesorilor de astfel de autoturisme e mic, prin comparatie cu alte tari din Europa, in special cele din vest. Insa asta nu-i face pe romani mai putin optimisti in ceea ce priveste viitorul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la ora 5:48, in județul Vrancea, la o adancime de 102,1 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Dani Carvajal e grav bolnav! Jucatorul de la Real Madrid are o afecțiune care l-ar putea indeparta de teren. Energicul fundaș dreapta a fost anunțat ca indisponibil de presa iberica. Potrivit jurnaliștilor de la „Marca”, lui Dani Carvajal i-a fost descoperita o afecțiune care l-ar putea indeparta de…

- ”Postul TV Realitatea a primit o amenda colosala pentru o serie de opinii exprimate de invitati intr-o emisiune la care am participat si eu. Tema viza modificarile dorite de doua partide politice aflate la putere in ceea ce priveste legislatia elaborata in mai mult de 20 de ani prin care se reglementeaza…

- Datele Asociației Berarii Romaniei, publicate miercuri, arata ca piața berii din Romania a inregistrat o creștere de 2% in volum, pe primele șapte luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2016. Potrivit sursei citate, valoarea adaugata pe care sectorul berii o genereaza in domeniile conexe…