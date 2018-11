UE prelungeşte cu un an sancţiunile împotriva regimului Maduro din Venezuela Cele 28 de state membre ale Uniunii Europene si-au anuntat marti decizia de a prelungi cu un an, pana in noiembrie 2019, a sanctiunilor impuse de Venezuelei pentru a-l constrange pe presedintele Nicolas Maduro sa respecte statul de drept si democratia, relateaza AFP. UE a impus la 14 noiembrie 2017 un embargo asupra armelor si materialelor conexe susceptibile a fi folosite in scopuri de represiune interna si a completat aceasta masura cu o lista neagra de demnitari ai regimului carora li s-a interzis accesul la vize si ale caror active din UE au fost inghetate. Pe aceasta lista se afla 18 demnitari,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

