Juncker a spus ca unele state se implica ''in anumite jocuri si incalcari ale regulilor'', adaugand ca pe termen lung nu vede amenintat statul de drept in tarile membre respective. Seful executivului comunitar a adaugat ca in special tarile din fostul bloc comunist vor avea nevoie de o anumita perioada pentru a se adapta la regulile statului de drept care sunt parte integranta a statutului de membru al Uniunii Europene.



Anterior in cursul acestei luni, Comisia Europeana a lansat o noua procedura de infringement contra Poloniei in legatura cu reformele din justitie initiate in 2017,…