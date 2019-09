Ministrul de finante finlandez Mika Lintila a declarat ca Uniunea Europene ar trebui sa blocheze importurile de carne de vita din Brazilia si, de asemenea, sa ia in considerare stoparea importurilor de soia pentru a pune presiune pe guvernul brazilian sa stinga incendiile din Amazonia, relateaza Reuters. Finlanda, care detine presedintia semestriala a UE, a cerut autoritatilor blocului comunitar "sa intrerupa importul de carne din Brazilia", a declarat Lintila in cadrul unei conferinte de presa de la Helsinki. El a adaugat ca ia in considerare sa solicite acelasi lucru si in ceea ce priveste semintele…