UE ajunge la un acord privind investitiile straine directe: Europa trebuie sa isi apere interesele strategice

- Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana au ajuns marti la un acord politic privind un cadru al UE pentru examinarea investitiilor straine directe, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Pachetul convenit va garanta ca UE si statele sale membre sunt in masura sa isi protejeze…

- Se adanceste deficitul de cont curent si creste datoria externa totala În primele noua luni ale anului, contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 6,6 miliarde de euro, comparativ cu aproape 4,8 miliarde în perioada similara din 2017, modificare…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri acordul comercial si acordul de investitii UE-Vietnam, deschizand calea pentru semnarea si incheierea acestora. Prin aceasta adoptare, CE isi demonstreaza angajamentul de a pune aceste acorduri in practica in cel mai scurt timp, se arata intr-un comunicat al Executivului…

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 41% in primul semestru din acest an, la 470 de miliarde de dolari, cel mai redus nivel din 2005, a apreciat luni Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), transmite Reuters. Reforma fiscală promovată de…

- Fluxul net de investitii straine directe (ISD) de anul trecut a crescut cu 6,2% fata de anul anterior, pana la valoarea de 4,79 miliarde de euro, potrivit unei cercetari statistice ale carei rezultate au fost transmise vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Distributia acestora este…

- Parlamentul European a aprobat de curand o serie de schimbari la Legea Copyright-ului care vor avea un impact semnificativ asupra Internetului. "Suntem extrem de dezamagiti ca europarlamentarii nu ne-au ascultat ingrijorarile", a spus David O'Brien, analist la Electronic Frontier Foundation, citat de …

- Comisia Europeana a propus, miercuri, renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide odata pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna. In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude…

