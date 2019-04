UE actualizează standardele de calitate a apei UE vrea sa se asigure ca apa de la robinet in intreaga UE este sigura pentru consum. Consiliul Europei și-a reactualizat recent poziția cu privire la propunerea de revizuire a Directivei privind apa potabila. Noile norme propuse actualizeaza standardele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apa potabila și introduce o abordare eficienta din punctul de vedere al costurilor și bazata pe riscuri pentru monitorizarea calitații apei. Apa cu „eticheta“ Acestea conțin, de asemenea, noi dispoziții privind materialele care intra in contact cu apa potabila și imbunatațirea accesului la apa. Revizuirea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai sarace tari din Uniunea Europeana vor converge cu tarile mai bogate, iar scopul nostru este sa ajungem cu totii la acelasi nivel, chiar daca va dura ceva timp, a declarat joi comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, in cadrul unui dialog cu cetatenii organizat la Bucuresti…

- Directiva privind apa potabila este cel mai important instrument pentru asigurarea calitatii apei potabile in Uniunea Europeana (UE), iar Romania s-a angajat ca, pe durata Presedintiei Consiliului UE, sa faca tot posibilul pentru avansarea negocierilor pe dosarele legislative "Apa potabila" si "Reutilizarea…

- Directiva privind apa potabila este cel mai important instrument pentru asigurarea calitatii apei potabile in Uniunea Europeana (UE), iar Romania s-a angajat ca, pe durata Presedintiei Consiliului UE, sa faca tot posibilul pentru avansarea negocierilor pe dosarele legislative "Apa potabila" si "Reutilizarea…

- Directiva privind apa potabila este cel mai important instrument pentru asigurarea calitatii apei potabile in Uniunea Europeana (UE), iar Romania s-a angajat ca, pe durata Presedintiei Consiliului UE, sa faca tot posibilul pentru avansarea negocierilor pe dosarele legislative "Apa potabila" si "Reutilizarea…

- Propunerea de modificare a Directivei privind apa potabila este una dintre prioritatile majore din domeniul Mediului a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE), a declarat, marti, la Bruxelles, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, inaintea inceperii Reuniunii Consiliului de…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a obtinut la Bruxelles sustinerea statelor membre UE in legatura cu propunerea de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala, a carei negociere complexa dureaza de trei ani. "In aceasta perioada importanta, in care Romania…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a obtinut mandatul pentru initierea negocierilor cu Parlamentul European cu privire la unul dintre cele mai sensibile si mai importante dosare legislative ale agendei europene. Este vorba de revizuirea Directivei privind gazele naturale. Potrivit unui…

- In cadrul expunerii de motive a proiectului, MJ precizeaza ca la data de 5 iulie 2017 a fost adoptata Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (in continuare,…