Ucraina: Premierul Volodimir Groisman va demisiona miercuri Premierul ucrainean Volodimir Groisman a anuntat, luni, ca va demisiona miercuri, dupa sedinta saptamanala a guvernului de la Kiev, si ca va participa la viitoarele alegeri parlamentare, transmite Reuters. Groisman a facut aceasta declaratie dupa ce noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat in discursul sau de investitura dizolvarea Radei Supreme (parlamentul unicameral), care ii este in mare parte ostila, convocand alegeri legislative anticipate fara a mai astepta scrutinul la termen prevazut pentru 27 octombrie. ''Am luat decizia personala de a demisiona miercuri, dupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

