Ucraina obține statutul de țară aspirantă pentru aderarea la NATO Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a oferit Ucrainei statutul de tara aspiranta pentru aderarea la alianta militara. Potrivit unui sondaj de anul trecut realizat de Institutul de Sociologie de la Kiev, 62% dintre ucraineni susțin aderarea țarii lor la NATO. “Usa NATO ramane deschisa oricarei tari europene aflate in pozitia de a-si asuma angajamentele si obligatiile de membru si de a contribui la securitatea zonei euro-atlantice. Din 1949, numarul de state membre NATO a crescut de la 12 la 29, prin intermediul a sapte runde de extindere. In prezent, patru tari partenere si-au declarat… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

