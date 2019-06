Stiri pe aceeasi tema

- „Conform Constitutiei, presedintele poate dizolva Parlamentul doar dupa consultarea fractiunilor. Nici o lege nu ma obliga sa dizolv azi Parlamentul. Nu voi semna azi decretul. In functie de situatie, luni voi invita pentru consultari fractiunile, asa cum prevede Constitutia. Stiu ca este decizia CCM…

- Fostul judecator la Curtea Constitutionala VICTOR POPA a declarat pentru Publika ca șeful statului este obligat sa dizolve Parlamentul. "Hotararea Curtii este obligatorie, definitiva care nu poate fi supusa unei cai de atac.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Ucrainei a confirmat marți ca Volodimir Zelenski a fost ales președinte, publicând rezultatele finale ale celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski, un actor de comedie de 41 de ani, și-a revendicat victoria chiar pe 21 aprilie, la închiderea…

- Noul sistem electoral nu poate fi schimbat in cazul alegerilor anticipate, ci doar in cadrul alegerilor parlamentare ordinare. Este decizia Curții Constituționale."Parlamentul poate modifica sistemul electoral in intervale de timp mai mici decat o legislatura completa.

- "Daca astazi s-ar face o lege de grațiere și o amnistie prin care s-ar spune ca nu beneficiaza cei condamnați pentru fapte de corupție nu ar fi nicio problema, pentru ca acum Constituția nu spune nimic despre asta. Dar daca vii și spui ca o anumita fapta nu poate fi grațiata sau amnistiata, limitezi…

- "Cu ocazia alegerii dumneavoastra in functia de sef al statului ucrainean, doresc sa va adresez felicitarile mele impreuna cu urari de succes in indeplinirea mandatului dumneavoastra. Pe aceasta cale, imi exprim increderea ca, prin dialog si demersuri comune, vom putea sa contribuim la consolidarea…

- Actualul președinte al Ucrainei, Petro Porosenko, si actorul de comedie Volodimir Zelenski se confrunta in al doilea tur de scrutin pentru desemnarea șefului statului. Secțiile de vot sunt deschise pana la ora 20.00.

- Potrivit sondajelor la ieșire de la urne, Vladimir Zelenski și actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, au trecut la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski - 30.4 Poroșenko - 17.8 Timoșenko - 14.2 Boiko - 9.8 Gritsenko - 7.1 Smeshko -…