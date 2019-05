Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat ca țara sa este pe punctul de a semna cu Uniunea Europeana un acord comercial privitor la exporturile de petrol, in pofida sancțiunilor impuse de catre SUA, informeaza sputniknews.com, site-ul in limba engleza al agenției RIA Novosti,…

- Ministerul rus de externe a condamnat marti intentia autoritatilor de la Kiev de a recurge la Tribunalul International pentru Dreptul Marii al ONU in disputa bilaterala declansata de arestarea marinarilor ucraineni in noiembrie 2018, in momentul in care navele pe care se aflau incercau sa treaca prin…

- Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a avertizat miercuri NATO ca incalcarea regulilor de trecere a navelor ucrainene prin stramtoarea Kerci ar putea la duce la un conflict militar cu Rusia in Marea Neagra, subliniind - intr-o declaratie aprobata cu prilejul implinirii…

- La aproape trei ani de la inaugurare, rusii au realizat ca sunt extrem de sicanati de scutul instalat de Pentagon la Deveselu si, pe un ton agresiv, au anuntat ca mobilizeaza bombardiere strategice Tu-22M3 cu munitie nucleara in Crimeea. Mai mult, Moscova anunta si amplasarea in Marea Neagra a 13 noi…

- 'Este o ocupatie ilegala, o confiscare ilegala de teritoriu si sustinem fundamental Ucraina, insistand ca integritatea ei teritoriala sa fie restabilita', a declarat Volker intr-o conferinta de presa. Emisarul special american a mai spus ca Statele Unite nu vor lua o pozitie cu privire la…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a spus ca Rusia nu va putea sa intre in posesia Marii Negre, ci doar sa devina Triunghiul Bermudelor pentru tara vecina, informeaza 112.international. Trebuie sa construim o infrastructura militara puternica, baze militare de a lungul Marii Negre si Azov,…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a criticat dur Rusia, la o conferința internaționala de securitate desfasurata la Odesa, sustinând ca "Marea Neagra nu va aparține niciodata regimului rus", potrivit Radio Chișinau.Dimpotriva, a spus el, "Marea Neagra va deveni…

