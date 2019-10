Tusk spune ca acordul turco-american privind suspendarea ofensivei in Siria nu este o incetare a focului reala Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca armistitiul negociat de Statele Unite ale Americii cu Turcia nu este o incetare a focului reala, ci o "capitulare" ceruta kurzilor, relateaza AFP si Reuters.



"Situatia este destul de evidenta. Aceasta pretinsa 'incetare a focului' nu este ceea ce ne asteptam. In fapt nu este o incetare a focului, este o cerere de capitulare pentru kurzi", a declarat el la finalul summitului UE de la Bruxelles.



Turcia a fost de acord joi, la propunerea SUA, sa suspende ofensiva sa in Siria pentru cinci zile pentru a le permite…

Sursa articol: business24.ro

