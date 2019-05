Turisti raniti in Egipt. Explozie in apropierea piramidelor din Giza (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie care viza un autobuz in care se aflau turiști a avut loc duminica, in apropiere de Marele Muzeu Egiptean, aflat langa piramidele din Giza, potrivit unor surse, noteaza BBC. Agenția de știri Reuters raporteaza ca cel puțin 12 persoane au fost ranite in explozie. In autobuz erau turisti straini,…

- Tragedia s-a produs intr-un bloc de apartamente din regiunea Rostov din Rusia, au transmis autoritațile locale, menționand ca, cel mai probabil, explozia a fost provocata de o scurgere de gaze, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.Explozia a afectat in total șapte apartamente,…

- Ministerul Apararii a oferit noi informatii despre cei patru militari romani din cadrul Batalionului 300 Protectia Fortei “Sfantul Andrei”, care au ajuns la spital, sambata, dupa ce vehiculul blindat in care se aflau a devenit tinta unor insurgenti. In primul rand, e important de mentionat faptul ca…

- Un atac caruia i-au cazut victime militari romani aflati in misiune in Afganistan a avut loc sambata dimineata. Patru compatrioti au ajuns la spitalul din Kandahar, in stare stabila, din cate au anuntat reprezentantii Ministerului Apararii. Numele lor nu au fost facute publice pana la aceasta ora. Incidentul…

- Sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite, duminica, intr-o explozie produsa la o uzina de componente electronice, in estul Chinei, au declarat autoritatile locale, relateaza...

- Coliziunea dintre un autotren si un autoturism ce a avut loc vineri dupa-amiaza, pe DN 1 Huedin – Oradea, a trimis in grija cadrelor medicale trei persoane. Toate cele trei victime se aflau in autoturismul implicat in accidentul ce a avut loc la Topa de Cris, in judetul Bihor, din cate au anuntat reprezentantii…