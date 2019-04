Turiști nemți, blocați în Munții Bucegi. Operațiune de salvare a serviciului Salvamont Bușteni Un grup de turiști nemți a ramas blocat in Munții Bucegi. Mai multe echipe de salvamontiști au plecat in cautarea acestora, iar intervenția a durat mai bine de cinci ore. Turiștii au ramas blocați in partea superioara a Vaii Jepilor, unde au fost surprinși de ninsoare și nu s-au mai putut orienta. Conform Dispeceratului Național Salvamont, turiștii au fost gasiți epuizați și echipați necorespunzator. Mai mult, riscau sa intre in șoc hipotermic. De altfel, la coborare, echipele de salvare au gasit inca doi turiști care nu erau echipați corect pentru condițiile meteo. Vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

