Turcia trimite întăriri la graniţa sa cu provincia siriană Idlib Turcia a trimis un convoi de unitati de comando si vehicule blindate in provincia sa Hatay, situata la granita cu provincia siriana Idlib, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, citata de Reuters.



Convoiul a fost trimis pentru a consolida o prezenta militara turca la granita din apropierea provinciei Idlib, aflata in nordul Siriei, ultimul mare fief rebel in Siria, potrivit Anadolu.



Convoiul a ajuns in regiunea Yayladagi, din provincia Hatay, de unde s-a deplasat catre unitatile aflate la granita, a precizat agentia.



Potrivit unei surse din domeniul securitatii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

