Stiri pe aceeasi tema

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militara care urmeaza sa fie lansata de Turcia in nord-estul Siriei, a informat Casa Alba, in urma unei discuții telefonice intre președintele american Donald Trump și omologul sau turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Forțele…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca țara sa va lansa o operațiune militara in nord-estul Siriei, dupa ce a acuzat Statele Unite ca nu iau suficiente masuri pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi din Siria de la granița cu Turcia, potrivit Reuters.Erdogan a declarat…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marți, ca Turcia a ajuns la capatul rabdarii cu Statele Unite cu privire la crearea unei zone de securitate în nordul Siriei, indicând iminenta unei operațiuni."În acest stadiu, noi nu avem alta optiune decât aceea…

- 'Nu cred. Nu cred ca israelienii ne spioneaza. Mi-ar veni greu sa cred', a declarat presedintele Statelor Unite.'Totul este posibil, dar nu cred', a insistat liderul de la Casa Alba. Un articol aparut in Politico scrie despre faptul ca Israelul ar fi amplasat in 2017 dispozitive de supraveghere…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit Euronews citat de mediafax.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva…

- "Sincer, aceasta este o situatie foarte complexa", a declarat Trump, abtinandu-se, la fel cum a facut cu putin timp inainte seful desemnat al Pentagonului, sa critice atitudinea Ankarei in acest dosar foarte sensibil. "Ei (turcii) sunt intr-o situatie foarte dificila", a estimat locatarul Casei Albe.Congresul…