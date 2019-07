Turcia ameninţă cu o operaţiune militară în Siria Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA in vederea stabilirii unei zone de securitate la granita sa, in zona de nord-est a Siriei, regiune in care SUA sprijina militia kurda YPG, pe care Ankara o considera organizatie terorista. Intr-un interviu acordat postului TGRT Haber, Cavusoglu a mai afirmat ca spera sa se ajunga la un acord dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

