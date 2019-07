Turcia a bombardat obiective din Irak după atentatul de la Erbil "Urmare atacului crud de la Erbil, am lansat cea mai extinsa operatiune aeriana a noastra din Qandil (zona muntoasa din nordul Irakului) si am aplicat o lovitura dura PKK", a transmis ministrul turc. Turcia a deplans moartea diplomatului sau ucis miercuri de un barbat care a patruns inarmat intr-un restaurant dintr-un cartier popular al capitalei regiunii irakiene Kurdistan, Erbil, si a deschis focul. In urma atacului, au fost uciși viceconsulul turc și doi civili irakieni. Bilantul atacului armat in care a fost ucis viceconsulul turc la Erbil a ajuns la trei morti Turcia desfasoara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

