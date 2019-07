Turcia a arestat două femei cu cetăţenie rusă, suspectate de legături cu gruparea Stat Islamic Autoritatile turce au arestat miercuri doua femei cu cetatenie rusa sub suspiciunea ca sunt membre ale gruparii extremiste Stat Islamic (SI), a informat agentia de presa turca Anadolu, preluata de dpa. Cele doua femei au fost arestate in provincia de frontiera Sanliurfa, in timp ce incercau sa intre ilegal in Turcia dinspre Siria, potrivit Anadolu. Ambele erau date in urmarire prin Interpol, precizeaza agentia turca, adaugand ca suspectele erau insotite de noua copii. Cele doua femei au declarat politiei turce ca sotii lor au murit in Siria si ele incearca sa ajunga inapoi in Rusia prin Turcia.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

