Tulcea: A început prohibiţia pescuitului la ştiucă Pescuitul exemplarelor de stiuca este interzis pana pe data de 15 martie, inclusiv, se arata in ordinul de prohibitie a pescuitului in Romania aprobat prin ordin comun al ministerelor Agriculturii si Mediului. Un comunicat de presa remis marti de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) arata ca in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ-sportiv la stiuca este permis numai cu retinerea a maximum doua exemplare pe zi cu o greutate totala de pana la cinci kilograme sau a unui singur exemplar daca greutatea lui depaseste cinci kilograme. De asemenea, pe teritoriul rezervatiei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

