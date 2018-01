Stiri pe aceeasi tema

- Jessica King din Bradford si-a presimtit moartea si i-a spus sotului sau ca simte ca acestea o sa o omoare. Jordan Thackray in varsta de 28 de ani si-a strand iubita de gat chiar in casa lor din Halifax.

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- Moartea solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este tratata ca suspecta de catre Politia Metropolitana, care a confirmat ca dosarul intocmit a fost transferat spre investigatie medicilor legisti

- Cu pruncul la piept, Andreea isi leagana si ea durerea in... surdina. La doar 19 ani, fata se simte bantuita si haituita de propriul barbat. Omul cu 17 ani mai in varsta decat ea, omul care, acuza tanara, i-ar fi transformat viata in cel mai oribil cosmar.

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Lenny Kravitz ramane un cuceritor, chiar si la 53 de ani. Artistul demonstreaza inca o data faptul ca are stofa de Don Juan, reusind sa cucereasca un model Victori rsquo;s Secret cu 23 de ani mai tanar decat el.

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul în care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate în legatura cu accidentul, însa pâna au ajuns în locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii…

- Moartea unei românce i-a îngrozit pe românii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Cei cinci copii ai ei au ramas singuri pe lume, iar preluarea lor de catre rude este ultima soluție.

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti – inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP. ”Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- Se pare ca cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a declarat Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi, la Realitatea TV. Conform acesteia, Anda Elena Maleon avea o alcoolemie de 2,40 la mie, iar soțul sau de 1,70 la mie. Ieri, purtatorul…

- Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat in spatiu fara a fi legat, a murit joi la varsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA, citata de DPA. In timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii pentru Neil Armstrong…

- Radu Banciu a comentat in cadrul emisiunii sale de la postul B1 TV ceremoniile funerare ce au avut loc in țara la moartea Regelui Mihai."Ne apropriem de finalul anului cu aceasta excepționala defilare de forțe, din pacate pentru o inmormantare așa cum ne puteam aștepta. Finalul a fost grandios,…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului uriaș care a avut loc vineri în insula Java din Indonezia. Seismul a avut o magnitudine de 6,5 grade, potrivit Metro. Un purtator de cuvânt de la o agenție care se ocupa de dezastre naturale a spus…

- Ce face zi de zi Mioara Velicu la mormantul soțului ei. Barbatul a murit in urma cu patru ani, iar de atunci, o lumanare arde in permanența la cimitir. „In fiecare noapte il visez pe sotul meu, e mereu agitat, si asa eu ma simt ocrotita. Sotul meu a murit de 4 ani si, dar lumanarea la mormantul lui…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a scris pe Facebook cateva ganduri la disparitia regelui Mihai I pe care l-a iubit, numindu-l "un suflet apropiat, curat, care si-a pastrat inocenta de-a lungul vietii" si care "avea maretia maiestatii: simple, zambitoare, calde". "Decat sa pronunt cuvinte, as prefera…

- Regele Mihai I al Romaniei s-a stins din viața azi, la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut dupa ce Casa Regala a Romaniei anunțase in 6 noiembrie ca starea de sanatate a Majestații Sale s-a agravat.

- O proaspata mamica in vasta de 20 de ani a murit la doar cateva ore dupa ce medicii au diagnosticat-o cu gripa. Tinerei i s-a facut rau la munca, iar sora ei a decis sa o duc la spital, dupa ce starea ei s-a inrautațit.

- Moartea a lovit in muntii din Romania, dupa ce Trei salvamontisti au fost surprinsi de o avalansa in timp ce se intorceau de pe Varful Pietrosu, din Muntii Calimani. Oamenii arborasera drapelul Romaniei, de 1 Decembrie.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf au trecut prin momente de durere, dupa ce mama palestinianului, in varsta de 47 de ani, s-a stins din viata. Oana Zavoranu si Alex Ashraf au preferat sa nu spuna nimic nimanui. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei…

- Dupa ce a fost cuprins de durere in momentul in care a aflat ca prietena lui de o viata a murit, Arsinel trece iar printr-o drama. Colega si prietena Cristina Stamate a murit la o zi de la inmormantarea Stelei Popescu. A

- O veste cumplita a zguduit astazi Romania! Stela Popescu a incetat din viata la onorabila varsta de 81 de ani! Marea actrita a fost gasita fara suflare in curtea casei sale, iar medicii de la SMURD nu au mai putut decat sa constate decesul. "Mare durere in familia Catena:…

- Pe langa talent, toata Romania a admirat-o pe Stela Popescu pentru frumusețea naturala, dar și pentru podoaba capilara. Totuși, frumusețea parului se datoreaza unei experiența extrem de neplacuta din copilarie. Stela Popescu a pacalit moartea la 5 ani. Fara doar și poate, unul dintre punctele forte…

- Actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a fost gasita moarta, joi, la domiciliul ei. Decesul a fost a confirmat de viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. Potrivit reprezentantilor SMURD, Stela Popescu a fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul acesteia.…

- A devenit tatic pentru a noua oara la 61 de ani, iar Mel Gibson de descurca de minune cu noul statut de tata de bebeluș, chiar daca la varsta lui ar putea fi bunic. Cu o iubita cu 34 de ani mai tanara, actorul de Hollywood știe sigur ca trebuie sa se reinventeze pentru a ține pasul cu mama copilului…

- Interpretul Jon Hendricks, pionier al jazzului popular, a murit miercuri, intr-un spital din New York, la varsta de 96 de ani.Hendricks s-a nascut pe 16 septembrie 1921, pe numele complet John Carl Hendricks - New York Times explica faptul ca artistul a renuntat la litera „h” din prenumele…

- Manson a murit din cauze naturale duminica seara la spitalul Kern Country, a transmis printr-un comunicat Departamentul pentru Corectie si Reabilitare. Detalii despre circumstantele in care a murit Charles Manson nu au fost dezvaluite. El ispasea o pedeapsa pe viata la inchisoarea Corcoran din California…

- Tillis a murit la un spital din Ocala, Florida, unde se afla internat. Aparent, cauza mortii a fost o insuficienta respiratorie, insa artistul suferea de mai bine de un an de o boala a aparatului digestiv. Membru al Country Music Hall of Fame si Grand Ole Opry, Tillis a inregistrat mai mult de 60 de…

- Autopsia modelului rus in varsta de 14 ani, care a decedat in timpul Saptamanii de Moda din Shanghai, arata ca decesul nu a fost provocat de surmenaj. Ea și-a pierdut viața dupa ce mai multe organe au cedat, din cauza unei infecții, cel mai probabil o meningita, relateaza AFP. Decesul top-modelului…

- O tanara de 21 de ani, insarcinata in luna a cincea, a murit sambata seara intr-un sat din judetul Vaslui. Medicii care au incercat sa o salveze au descoperit resturi alimentare in caile respiratorii aeriene, motiv pentru care banuiesc ca tanara a murit inecata cu bol alimentar.

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit sambata seara dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Barbatul nu s-a asigurat inainte de a traversa. Accidentul s-a petrecut in Galați, pe DN26. Potrivit Libertatea, polițiștii au deschis un dosar penal și in momentul de fața se fac cercetari…

- Actorul John Hillerman, care a jucat rolul Higgins in serialul de televiziune "Magnum" și a aparut in "Chinatown" al lui Roman Polanski, a murit la varsta de 84 de ani, a anunțat agentul sau, relateaza AFP. John Hillerman și Betty White El a murit joi "din…

- Actrița Karin Dor a murit la 79 de ani. Faimoasa iubita a lui James Bond se afla intr-un azil din Munchen și era imobilizata la pat de mai multa vreme. Ea a fost cunoscuta pentru celebrul rol din „You Only Live Twice” / ”A doua șansa” (1967), in care il seduce pe James Bond, jucat de Sean Connery. Actrița…

- Un baiat, in varsta de opt ani, din orașul sud-african Cape Town și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic. El era transportat la spital, dupa ce a fost ranit intr-un accident, insa ambulanța in care se afla a fost oprita in trafic și jefuita, relateaza The Independent. Copilul in varsta de opt ani fusese…

- Un barbat, in varsta de 29 de ani, s-a trezit stropit din cap pana in picioare cu acid sulfuric in toiul nopții și a suferit arsuri groaznice, care dupa 15 luni i-au adus și moartea. Autoarea atacului este fosta lui Iubita, care nu a putut sa treaca peste momentul desparțirii.

- Catalin Botezatu s-a aratat revoltat de faptul ca cei de la Serviciul de Ambulanta Alexandria ar fi intarziat si ar fi ajuns la locatie abia dupa 20 de minute de la efectuarea apelului. Anunt SOC dupa ce matusa lui Catalin Botezatu A MURIT "Cert este ca, zic eu, atat in Bucuresti cat…

- Tragedia din Suceava a avut un impact urias asupra romanilor, dar cel mai mult i-a indurerat pe parintii tinerilor. Mama uneia dintre victime a povestit ca a presimtit moartea fiului ei, insa nu s-a gandit ca se va adeveri.

- "Pe fata o chema Antoanela si, din pacate, nu mai este printre noi. Antoanela a murit de cancer hepatic, in jurul varstei de 30 de ani. Ne-am despartit inainte de a termina liceul. Ea si-a facut un alt prieten cu care s-a si casatorit... Era cea mai frumoasa din liceu, si, in mod firesc, era si cea…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, marti dimineata, iar un alt tanar a fost grav ranit, dupa ce masina in care se aflau a lovit un stalp de beton, la intrarea in Mangalia. Potrivit ISU Dobrogea, masina in care se aflau tinerii a lovit, la intrarea in Mangalia, un stalp de beton.…

- Patru barbați au fost arestati, luni, in legatura cu uciderea celor doi ciobani romani, Costel Cornel Calinciuc, in varsta de 38 de ani, si Constantin Doru Olaru, in varsta de 28 de ani, in Italia.

- Tanarul, cunoscut in lumea virtuala drept Pablo, a ajuns la spital cu o infecție, care s-a raspandit in tot corpul. A murit inainte ca medicii sa-i mai poata prelungi zilele. A murit sambata pe patul unui spital din Iași. Din primele informații, a ajuns la spital cu o infecție, dar din pacate,…

- Au trecut opt ani de la moartea legendei muzicii pop, Michael Jackson. Tragicul eveniment, care a venit pe neașteptate, a indurerat o lume intreaga și a ingenuncheat sute de mii de fani. Insa moartea superstarului ramane invaluita in mister chiar si astazi. Exista multi oameni care sustin, in virtutea…

- Athanassios Kalogiannis a participat in proba de 400 metri garduri, la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles, si la cea din 1992, de la Barcelona. Moartea sa fulgeratoare a survenit in urma unui infarct si a socat lumea sportului din Grecia. Nascut la Volos, pe 10 septembrie 1965, Athanassios Kalogiannis…

- Un adolescent de 15 ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma unui accident petrecut noaptea trecuta pe DN26, in apropierea localitatii Vanatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, Crina Dragu,…