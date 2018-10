Ministrul justitiei, Tudorel Toader, infirma speculațiile privind o eventuala retragere a sa din functia de ministru, inainte ca PSD sa anunte rezultatul evaluarii Guvernului. „Nu ma retrag. Sigur ca pot fi remaniat. Sunt la Ministerul Justitiei si maine fac public raportul de evaluare a procurorului general”, a afirmat, marți, Tudorel Toader, intr-un mesaj transmis Alessandrei The post Tudorel Toader: „Nu ma retrag. Maine anunț rezultatul evaluarii lui Augustin Lazar” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .