- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina...

- "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia,…

- Vestea ca Andrei Gheorghe s-a prapadit singur in propria casa a lovit ca un traznet, inclusiv familia jurnalistului. Andrei Gheorghe a lasat un mare gol in urma prin disparitia sa. Desi era divortat de cativa ani, reputatul om de radio si televiziune era foarte apropiat de fosta soție, dar mai ales…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Familia lui Andrei Gheorghe se pregateste pentru inmormantare. Cunoscutul jurnalist a fost gasit mort in baia din locuinta sa luni seara, iar astazi, mama si copiii lui au ajuns la IML pentru a ridica sicriul cu trupul neinsufletit.

- Astazi, in jurul orei 12:30, trupul neinsuflețit al lui Ion Voinescu, fostul mare portar al Stelei, a fost depus la Arena Naționala. Sicriul a fost depus in incinta zonei VIP de pe cel mai mare stadion al țarii. Ion Voinescu va fi inmormantat marți, la cimitirul Sf. Vineri, din București, la ora 12:00. …

- In timp ce cateva mii de delegati social-democrati au facut, sambata, o excursie catre Bucuresti, cu ocazia Congresului Partidului Social Democrat, primul om in stat a ales, dimpotriva, sa paraseasca, la acest final de saptamana, Capitala. Asadar, in timp ce unii se incrancenau in discutii politice…

- Ion Voinescu va fi depus la capela cimitirului Sfanta Vineri. ”Așteptam un raspuns și de la Federație”. Trupul neinsuflețit al legendarului portar Ion Voinescu, decedat, vineri, la varsta de 88 de ani, va fi depus la capeta cimitirului Sfanta Vineri din București. Familia a luat aceasta decizie, dupa…

- Peste 20.000 de iubitori ai fotbalului i-au adus un ultim omagiu capitanului Fiorentinei, Davide Astori la Centrul tehnic federal Coverciano, unde a fost depus trupul neinsufletit al fotbalistului. Au fost prezenti la Coverciano si colegii lui Astori, alti fotbalisti si personalitati ale fotbalului,…

- Arhitectura și peisajul urban devin sursa de reflecție pentru o artista austriaca, premiata. Claudia Larcher expune prima data la București, la Galeria Mobius din Capitala. "The New Nature" se cheama expoziția, noua natura fiind, de fapt, orasul.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate. Nemulțumiți ca le-au intarziat salariile pentru a doua luna, sindicaliștii din invațamant au mers dimineața la Ministerul Educației sa ceara explicații. Lucrul acesta e posibil sa se intample și luna…

- "Astazi este zi de salariu si, pana la aceasta ora, nimeni din Bucuresti nu a primit salariile si nici in alte judete nu s-a facut plata pana acum. Este posibil ca o parte sa intre in seara aceasta, dar cea mai mare parte sigur nu isi vor primi banii azi. De cand s-a schimbat fluxul acesta financiar…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Psihologii, asistenții sociali și medicii sunt așteptați sa se inscrie la workshop-ul de formare profesionala continua „Adulterul - Vindecarea și reconectarea partenerilor dupa o relație extraconjugala”, organizat in data de 3 martie, la București, de catre Societatea de Psihoterapie Experiențiala Romana…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus vineri si sambata la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti din str. Polona nr. 50.

- Inmormantarea istoricului Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…

- Slujba de inmormantare a lui Neagu Djuvara, duminica la ora 12:00 Trupul neînsufletit al istoricului Neagu Djuvara este depus la Catedrala Greco- Catolica "Sfântul Vasile cel Mare" din Capitala, de pe strada Polona. Cei care doresc sa îi aduca un ultim omagiu o…

- Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din Bucuresti din strada Polona nr. 50, iar cei care l-au cunoscut pot sa-l omagieze vineri, intre orele 17.00 si 21.00, si sambata, intre orele 9.30 si 21.00. Slujba…

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Targu-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar pe cei care se afla in preajma ...

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Senatorului Vlad Alexandrescu nu i s-a permis accesul intr-un centru de plasament din București pe motiv ca nu are acordul primarului. Parlamentarul USR spune ca a dorit sa vada cum sunt respectate drepturile copiilor. Potrivit unor postari de pe Facebook , senatorul Vlad Alexandrescu a petrecut cateva…

- Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucator din comertul local, a incheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activa in portofoliul retelei prin inaugurarea a 21 de noi unitati in Bucuresti, Cluj, Brasov, Giurgiu si Targoviste. „Anul 2017…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul din dosarul in care este anchetat medicul Mihai Lucan, susține ca ministrul Sanatații, Florian Bodog, a fost audiat de procurorii DIICOT in noaptea de joi spre vineri, in același dosar. Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog,…

- Adepții mișcarii #Rezist se organizeaza pe Facebook in vederea unui miting de amploare programat pe 20 ianuarie, in București. Protestatarii din Cluj, Timișoara și alte orașe doresc sa participe la acțiunea din Capitala.„Sambata, 20 ianuarie, incurajam lumea din intreaga țara sa se alature…

- Un medic de la Spitalul de Oftalmologie din Bucuresti a fost internat la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, dupa ce a fost diagnosticat cu rujeola, anunța Digi 24. Este vorba despre sefa Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului de Oftalmologie din Bucuresti. Starea femeii, in varsta de 51 de…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la sediul institutiei marti, la ora 13.30, inmormantarea urmand sa aiba loc, cu onoruri militare, joi, la ora 12.00, pe Aleea Academicienilor de la Cimitirul Bellu Ortodox din Capitala.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la Academia Romana, marti dupa-amiaza, iar inmormantarea va avea loc joi, scrie News.ro Conform Academiei Romane, marti, la ora 13.30 sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ionel-Valentin…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, a anuntat, luni, pe Facebook, ca a depus o plangere la Politia Capitalei in legatura cu construirea ilegala, fara consultarea cetatenilor si fara anunt, a unui patinoar in Parcul Romniceanu, arie protejata.