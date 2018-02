Stiri pe aceeasi tema

- Ankara a amenintat din nou ca va extinde operatiunea sa antikurda in Siria pana la orasul Manbij si chiar la est de Eufrat, adaugand ca militarii americani din zona risca sa devina tinte daca poarta "uniforma teroristilor", informeaza site-ul postului France 24.

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Trupele terestre turce au intrat, duminica dimineața, in Siria de nord, ca parte a campaniei militare prin care Ankara dorește sa elimine luptatorii kurzi din aceasta zona, a anunțat premierul Turciei, citat de BBC News. Binali Yildirim a declarat ca scopul acestei misiuni este stabilirea unei „zone…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Curtea Suprema a SUA a anuntat, vineri, ca va examina cea de-a treia versiune a decretului antiimigratie al presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP. Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Trupele si tancurile turcesti din apropierea granitei siriene fac ultimele pregatiri pentru a-i ataca pe partenerii kurzi ai armatei americane aflati in nordul Siriei, in timp ce tensiunile dintre Ankara si Washington ating niveluri fara precedent, potrivit Rador care citeaza The Guardian .

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a criticat violent Statele Unite, luni, denuntand pozitia americana asupra marilor dosare internationale - Iran, Siria, Coreea de Nord - si acuzand Washingtonul ca refuza "realitatea unei lumi multipolare", scrie AFP.

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Seful Statului Major al Armatei ruse, Valeri Gherasimov, a acuzat, miercuri, Statele Unite de antrenarea unor fosti militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in scopul de a destabiliza situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ceea ce parea a fi ceva foarte indepartat pare ca prinde un contur din ce in ce mai clar. Anuntul apocaliptic al unui cap al armatei americane sperie o intreaga planeta. Acesta spune ca toata lumea se pregateste de razboi. Comandantul corpului de puscași marini al SUA, generalul Robert Neller, a…

- Statele Unite au fost parasite de aliații din NATO și de partenerii din alte alianțe la votul rezoluției privind Ierusalimul in Adunarea ONU. 128 DE ȚARI AU CONDAMNAT DECIZIA STATELOR UNITE de a muta...

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- Aviatia militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare catre avioane militare rusesti in estul Siriei, obligandu-le sa pareasca zona, a confirmat Pentagonul. Incidentul a fost confirmat si de ministerul rus al apararii .

- Avioane de vanatoare americane au interceptat aeronave ruse, in spatiul aerian al Siriei. Incidentul aerian a avut loc miercuri. Doua avioane americane de tip F-22, invizibile pe radare, au interceptat doua aeronave ruse de tip Suhoi Su-25 care traversasera Fluviul Eufrat, in Siria, intrand in zona…

- Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de semnalizare pentru a avertiza aeronave militare ruse care au patruns neautorizat intr-o zona de interdictie aeriana din Siria, afirma oficiali americani. Avioane de vanatoare apartinand Statelor Unite au tras rachete de…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii.

- Autorul atentatului de luni intr-un tunel de metrou newyorkez Akayed Ullah a fost acuzat de amenintare terorista si sustinerrea unui act terorist si urma sa fie inculpat marti, a anuntat politia newyirkeza, relateaaa AFP, conform News.ro . Akayed Ullah , un barbat in varsta de 27 de ani, originar din…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Vladimir Putin a comuniat ordonarea de retragere parțiala a trupelor ruse din Siria, in timpul unei vizite neanunțate la baza militara rusa din Siria. Putin a fost intalnit de președintele Siriei, Bashar al-Assad.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept. “Statele Unite…

- Mesajul Departamentului de Stat al SUA pentru Parlamentul Romaniei. Departamentul de Stat al SUA a transmis un mesaj dur Parlamentului Romaniei, caruia ii cere sa respinga propunerile legislative care slabesc statul de drept si lupta anticoruptie „Statele Unite remarca cu ingrijorare ca Parlamentul…

- ”In ceea ce priveste pachetul de legi ale Justitiei pregatit initial de catre ministrul Justitiei si prezentat ulterior Parlamentului, urmarim indeaproape evolutia si asteptam sa vedem ce modificari vor aparea in Parlament si care va fi forma finala rezultata din comisie. Asa cum ati mentionat, avem…

- Turcia iși retrage cei 40 de soldați care participau la un exercițiu NATO in Norvegia, a anunțat vineri președintele Tayyip Erdogan, dupa ce numele sau a fost inclus pe o lista a inamicilor afișata pe un poster al exercițiului. Incidentul, anunța Reuters , a atras scuzele NATO, exprimate de secretarul…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Șeful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Yalcin Topcu, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO. Acesta a afirmat, totodata, ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. ”Aceasta organizatie, care are…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmând ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…

- Turcia a ordonat retragerea militarilor sai de la un exercițiu NATO in Norvegia, a anunțat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, afirmand ca a fost prezentat drept ''inamic'' in cadrul acestui exercițiu, relateaza AFP și publicația Hurriyet Daily News. ''Ieri, a avut loc un incident…

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Motiunea depusa de administratia Trump impotriva hotararilor mai multor tribunale de prima instanta care au suspendat aplicarea noului text este ”partial acordata, partial respinsa”, scrie Curtea de Apel al celui de-al Noualea District.Decretul este mentinut in parte in cazul ”strainilor…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Rusiei și Statelor Unite sa-și retraga trupele din Siria pentru a purcede la o soluționare politica a crizei. „Se spune ca criza nu se rezolva pe cale militara. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi politica. Haideți sa cautam impreuna…

- Furnizarea de rachete rebelilor din Yemen a reprezentat o „agresiune militara directa a regimului iranian”, a declarat marți printul saudit Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, potrivit CNN. In primele sale declarații publice privind atacul cu rachete de sambata, bin Salman a spus ca vina pentru este…