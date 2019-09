Stiri pe aceeasi tema

- Trupa americana R.E.M. a lansat joi un cantec inedit intitulat 'Fascinating' si va destina fondurile obtinute din vanzare pentru a-i ajuta pe cei afectati de uraganul Dorian in Bahamas, potrivit unui mesaj postat pe contul de Twitter al formatiei, relateaza EFE. 'Fascinating', care este…

- Fostul mare baschetbalist american Michael Jordan a anuntat marti ca va face o donatie de un milion de dolari organizatiilor umanitare pentru a veni in sprijinul populatiei din Bahamas, lovita saptamana trecuta de uraganul Dorian, relateaza AFP. ''Sunt devastat de distrugerea provocata…

- Fostul baschetbalist Michael Jordan a anuntat astazi, pe Twitter, ca va dona un milion de dolari organizatiilor umanitare care ajuta populatia din Bahamas, arhipelag afectat de trecerea uraganului Dorian. "Sunt devastat de distrugerile provocate de uragan in Bahamas. Inima mea este alaturi de cei care…

- "Sunt devastat de distrugerile provocate de uragan in Bahamas", a spus Jordan, care detine o proprietate in arhipelagul din Caraibe. Uraganul Dorian s-a soldat cu cel putin 45 de mortiin Bahamas, iar numerosi locuitori raman dati disparuti, potrivit unui bilant provizoriu actualizat, anuntat de politia…

- Agentia americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a contestat vineri mesajul National Weather Service din Birmingham, Alabama, care a contrazis afirmatia falsa a lui Donald Trump referitor la traseul uraganului Dorian, informeaza CNN, citat de NEWS.ro.In weekendul trecut,…

- Trecerea uraganului Dorian a lasat in urma 43 de morti in Bahamas. Este cel mai recent bilanț, dar numarul victimelor ar putea fi mult mai mare, se tem autoritațile. Zeci de oameni sunt dați disparuți.

- Celebra cantareata originara din Barbados, Rihanna, a promis ca va ajuta statul insular Bahamas, care a fost devastat in ultimele zile de uraganul Dorian, potrivit dailymail.co.uk. Luni, in timp ce locuitorii statului Bahamas se confruntau cu puternicul uragan, fiind sfatuiti sa evacueze zonele afectate,…

- In timp ce uraganul Dorian a lovit in plin arhipelagul Bahamas și s-a oprit deasupra insulei Grand Bahama, o femeie de pe o insula invecinata a adunat aproape 100 de caini de pe strazi și i-a adapostit in locuința sa. Chella Phillips locuiește in Nassau, pe insula New Providence din arhipelagul Bahamas.…